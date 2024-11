Con gli AirTag sarà più facile ritrovare i bagagli smarriti

Per molti viaggiatori (e non solo) l’AirTag è diventato un accessorio essenziale. Sin dal momento del suo lancio (nel 2021), infatti, ha riscosso un enorme successo. Se ad esempio si perde il proprio bagaglio il tracker della mela morsicata aumenta le possibilità di ritrovarlo, grazie a un sistema di localizzazione basato sulla rete Apple. Ora il colosso di Cupertino sta preparando un aggiornamento che aumenterà ulteriormente le possibilità di ritrovare i bagagli smarriti.

Nuova funzione per condividere la posizione dell’AirTag con altri utenti

Come già molti sanno, attualmente Apple sta testando in beta iOS 18.2, un aggiornamento che verrà distribuito agli iPhone in un secondo momento. Secondo un articolo di MacRumors, l’elenco delle novità di questa versione di iOS include una nuova funzione per l‘app Dov’è, che consente di ottenere la posizione degli AirTag persi.

In sostanza, questa nuova funzione consente di condividere la posizione del proprio AirTag con terzi, come le forze dell’ordine o una compagnia aerea. Secondo MacRumors, è possibile generare un link da condividere con un’altra persona per accedere alla posizione dell’AirTag. Questo link è valido per una settimana e scade automaticamente quando l’AirTag viene restituito al suo proprietario. Quando si invia un link, Localiser segnala anche quante persone lo hanno aperto.

AirTag 2, quando arriveranno?

Circolano già voci su AirTag 2. Secondo un rapporto del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, questa nuova versione potrebbe arrivare già nella prima metà del 2025. È possibile che Apple doti l’AirTag 2 di un nuovo chip che gli consentirà una localizzazione ancora più precisa. Per il momento si tratta solo di rumors, da prendere come al solito con le pinze. Ma dato che la prima versione dell’AirTag è stata rilasciata nel 2021, sarebbe logico che Apple prendesse in considerazione la possibilità di offrire un nuovo modello.