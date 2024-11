Apple rilascia iOS 18.2 beta 2 per gli sviluppatori

Apple ha rilasciato la seconda versione beta di iOS 18.2 per gli sviluppatori. Oltre alle nuove funzionalità AI di Apple Intelligence, introdotte con la prima beta, ci sono vari miglioramenti per fotocamera, Find My, Mail e impostazioni. Simili novità sono incluse nella seconda beta di iPadOS. L’azienda di Cupertino ha inoltre rilasciato la beta 2 di macOS Sequoia 15.2.

Novità di iOS 18.2 beta 2

Le novità principali di iOS 18.2 beta 2 sono ereditate dalla beta 1. Gli sviluppatori troveranno cinque funzionalità AI aggiuntive: Image Playgraound, Genmoji, Visual Intelligence, Image Wand e ChatGPT. È ora possibile sottoscrivere l’abbonamento a ChatGPT Plus direttamente dalle impostazioni del sistema operativo, ma serve un account OpenAI (non necessario per la versione gratuita del chatbot).

Quando viene selezionato un testo nell’app Notes appare l’opzione per la creazione di un’immagine con Image Playground sulla base del contesto. L’app Find My (Dov’è) permette invece di condividere la posizione di un AirTag o un oggetto smarrito. Viene creato un link (scade dopo una settimana) da inviare ad un’altra persona. Il link viene aperto nell’app Find My del destinatario o in una pagina web con la mappa (sui dispositivi non Apple).

Per l’app Mail è possibile scegliere la visualizzazione delle notifiche solo per i messaggi non letti nella categoria “Primary”. Le icone dell’app Impostazioni hanno ora la tonalità della schermata Home con un design e uno sfondo più scuri. Apple ha inoltre aggiornato la funzionalità Camera Control su iPhone 16. Premendo leggermente il pulsante è possibile bloccare l’esposizione e la messa a fuoco nell’app Fotocamera.

Quasi tutte le novità sono presenti anche in iPadOS 18.2 beta 2. Come anticipato a fine ottobre, gli utenti europei troveranno funzionalità specifiche. La Commissione europea vigilerà sul rispetto del Digital Markets Act.

La beta 2 di macOS Sequoia 15.2 include Genmoji (generazione di emoji a partire dalla descrizione testuale). La funzionalità era assente nella prima beta. È stato inoltre aggiunto il widget Meteo alla barra dei menu. Le versioni finali di iOS/iPadOS 18.2 e macOS 15.2 dovrebbero essere rilasciate all’inizio di dicembre.