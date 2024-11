iPadOS: obblighi per rispettare il Digital Markets Act

La Commissione europea ha comunicato che, a partire da oggi, Apple deve rispettare gli obblighi previsti dal Digital Markets Act (DMA) anche per iPadOS. L’azienda di Cupertino ha inviato un “compliant report” con tutte le modifiche apportate al sistema operativo, tra cui il supporto per app store alternativi (sono le stesse introdotte per iOS).

Tutte le novità di iPadOS in Europa

La Commissione europea ha aggiunto iPadOS all’elenco dei Core Platform Service il 29 aprile 2024, quindi Apple aveva sei mesi di tempo per rispettare il DMA. L’azienda di Cupertino ha aggiornato il report sulla conformità per descrivere le modifiche apportate al sistema operativo.

Alcune novità per gli utenti europei sono arrivate con iPadOS 18. Gli sviluppatori possono distribuire le app tramite store alternativi o direttamente dai loro siti e usare altri metodi di pagamento. Entro fine anno, gli utenti potranno scegliere il browser predefinito, mentre gli sviluppatori di browser possono già usare un motore di rendering diverso da WebKit.

Oltre che per browser e store, gli utenti potranno impostare le app predefinite per email, messaggi, password manager e tastiera. In primavera 2025 verranno aggiunte anche le app per navigazione e traduzione. Sarà inoltre possibile rimuovere diverse app preinstallate, tra cui App Store, Messaggi, Fotocamera, Foto e Safari.

La Commissione europea verificherà l’effettiva implementazione delle misure, considerando anche i feedback delle parti interessate. Se non verranno rispettati gli obblighi è previsto l’avvio di un procedimento. A fine marzo sono state avviate due indagini su iOS.