AKASH Network e Arweave attirano investitori, Borroe Finance anticipa i guadagni

Akash Network (AKT) e Arweave (AR) non sono criptovalute particolarmente popolari. Tuttavia, entrambi i token hanno attirato investitori esperti alla fine di febbraio e hanno registrato enormi impennate di prezzo. D’altra parte, gli investitori hanno anche scommesso a lungo termine su Borroe Finance ($ROE) dopo aver scoperto l’utilità decentralizzata di raccolta fondi della piattaforma. Continua a leggere per vedere le previsioni e le opinioni degli esperti su questi token.

Coinbase elenca AKT nella roadmap dei nuovi asset

Il 26 febbraio, Coinbase (il miglior exchange di criptovalute d’America ) ha aggiunto Akash Network alla sua nuova roadmap di quotazione degli asset. Secondo Greg Osuri (fondatore di Akash Network), questa quotazione di Coinbase non è lo sviluppo dell’ecosistema più “interessante” nel Q1 2024. Il fondatore ha affermato che lo sviluppo più intrigante è che Akash Network ha stabilito un nuovo record per il numero di dapp (applicazioni decentralizzate) attive distribuite sulla rete.

Come risultato di questi sviluppi positivi dell’ecosistema, AKT ha registrato un’impennata dei prezzi a due cifre nell’ultima settimana di febbraio. Il 24 febbraio, AKT è stato scambiato a 4,01$. Una settimana dopo, AKT ha guadagnato il 16,19% ed è stato scambiato a 4,65 dollari. A seguito della potenziale quotazione di AKT su Coinbase e della costante espansione della rete, gli analisti di criptovalute prevedono che il token salirà e verrà scambiato a $ 5,90 entro il Q2 2024.

Arweave cresce grazie all’espansione dell’ecosistema nel Q1 2024

Il 2 marzo, AO (un computer iperparallelo e una rete dati decentralizzata) ha recentemente annunciato di aver elaborato oltre un milione di transazioni dal lancio della sua testnet a fine febbraio. Secondo le recenti notizie sulle criptovalute, il libro di cucina di AO è ospitato su Arweave e la piattaforma si attiene al suo computer decentralizzato: la visione decentralizzata dei dati. Pertanto, gli esperti ritengono che Arweave costruirà il primo web decentralizzato full-stack al mondo.

AR ha registrato un’impennata dei prezzi nell’ultima settimana di febbraio grazie a questa espansione dell’ecosistema. Il 24 febbraio, AR è stato scambiato a 25,80$. Sette giorni dopo, AR ha guadagnato il 12,97% ed è stato scambiato a 29,15$. Secondo gli analisti di criptovalute, AR e altre importanti altcoin probabilmente manterranno la loro traiettoria rialzista a marzo a causa dell’ imminente halving di BTC ad aprile. Seguendo questa previsione, AR potrebbe essere scambiato a $ 35,50 entro maggio.

Incrociamo le dita mentre $ROE si riprende per un possibile aumento dei prezzi del 900% nel 2024

I nuovi progetti DeFi che offrono un’utilità rivoluzionaria hanno il più alto potenziale di ROI e gli investitori esperti vincono investendo in anticipo in questi token. Alcuni investitori hanno già raccolto 3 milioni di dollari per un nuovo mercato di raccolta fondi basato sull’intelligenza artificiale chiamato Borroe Finance. Borroe Finance consente alle aziende web3 di raccogliere denaro istantaneo coniando i guadagni futuri in NFT di tendenza e vendendoli a comunità di supporto a prezzi scontati.

Attualmente, $ROE è nella sua quarta fase di prevendita e il token viene venduto a 0,019$. Al termine di tutte le fasi di prevendita, $ROE sarà quotato sugli exchange di criptovalute e scambiato per $ 0,040. Secondo gli analisti di criptovalute, questo movimento rialzista dei prezzi $ROE si tradurrà in un enorme ROI del 110,5% per i primi investitori. Inoltre, gli esperti prevedono anche che $ROE godrà di una rapida adozione da parte del mercato e probabilmente verrà scambiato a $ 0,190 quando arriverà sul mercato delle criptovalute mainstream.

