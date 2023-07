Alcaraz-Djokovic: come vedere in diretta streaming la finale di Wimbledon

La finale di Wimbledon mette uno di fronte all’altro i due migliori tennisti del ranking: Alcaraz-Djokovic non è solo il match che deciderà le sorti del torneo più antico e prestigioso al mondo, ma anche uno scontro tra diverse generazioni di campioni che interpretano lo stesso sport con stili e modalità differenti. Uno spettacolo che nel Regno Unito, patria della competizione, può essere visto in streaming gratis su BBC iPlayer.

Alcaraz-Djokovic: dove vedere la finale di Wimbledon

In Italia, invece, la diretta è un’esclusiva di Sky, da seguire per chi ha attivato l’abbonamento necessario, anche attraverso la piattaforma NOW. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della disciplina e non solo, anche per un pubblico di non appassionati che ha così l’occasione per osservare i rituali di un evento che si disputa dal lontano 1887, il terzo appuntamento annuale del Grande Slam. Ad esempio, non tutti sanno che l’etichetta impone ai partecipanti di indossare divise e scarpe esclusivamente di colore bianco, in omaggio alla tradizione dei primi atleti inglesi.

Alcaraz ha dovuto superare (senza troppe difficoltà, in tre set) l’ostacolo rappresentato dal russo Medvedev ed è caccia del suo primo titolo sull’erba londinese. Djokovic, invece, già sette volte vincitore del torneo, è arrivato all’appuntamento dopo aver battuto in semifinale l’italiano Sinner (anche in questo caso in tre set).

20 anni lo spagnolo, 36 il serbo: l’esplosività e l’abilità di imporre il proprio strapotere fisico per il primo, l’esperienza e la capacità di gestire anche le situazioni più complesse per il secondo. Alcaraz-Djokovic una finale del singolare maschile a Wimbledon da seguire. L’appuntamento è fissato per le ore 15:00 di domenica 16 luglio, ma non sono da escludere rinvii o spostamenti dovuti alle condizioni meteo spesso imprevedibili nella capitale inglese. Chi si trova nel territorio di Sua Maestà può seguire la partita in streaming gratis su BBC iPlayer, mentre come già scritto in Italia la trasmissione è un’esclusiva di Sky e NOW.