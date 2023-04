Alcuni smartphone Xiaomi avranno 3 browser pre-installati

La presenza di bloatware negli smartphone Xiaomi è nota a tutti coloro che hanno provato a utilizzarne almeno uno. Con il sistema operativo MIOS o le future iterazioni di MIUI la loro presenza diminuirà sensibilmente…o forse no? Stando a un recente report, infatti, la società cinese starebbe arricchendo l’offerta di app preinstallate sui suoi telefoni introducendo addirittura tre browser.

Gli smartphone Xiaomi avranno tre browser?

Stando a quanto pubblicato anche su Twitter dal redattore di MIUI Polska Kacper Skrzypek, infatti, alcune versioni di MIUI vengono ora fornite con Opera Browser come app preinstallata, in aggiunta ai già installati Google Chrome e Mi Browser. Più specificamente, si ritiene che questa modifica si applichi alla versione indiana di MIUI e ad alcune versioni di ROM globali.

Now some #MIUI ROMs have THREE preinstalled browsers: Chrome, Mi Browser, and… Opera (added in some new MI and IN ROMs).

Opera is uninstallable on Global (MIXM) ROMs, but not on India ROMs (INXM).

No sign of Opera on the latest EEA/RU/TW/ID/TR ROMs (checked about 20 ROMs). pic.twitter.com/V56R0ngF5L — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) April 10, 2023

Interessante notare, dunque, che Opera non risulta presente ad esempio in Taiwan, Russia e in alcune parti del mercato europeo, e che il browser non può essere disinstallato in nessuna ROM eccetto per quella indiana. Il risultato? In alcune regioni gli smartphone Xiaomi avranno tre browser a bordo: tra esse figurano Africa, America Latina e Medio Oriente.

Non è chiara la ragione per cui i tecnici del brand del Dragone abbiano deciso di implementare tre browser Web differenti come opzione predefinita. Avere più soluzioni fa sempre comodo ma, nel momento in cui si tratta di bloatware impossibile da rimuovere, non è più un vantaggio ma un problema alquanto grave.

Gli utenti italiani non dovrebbero comunque incorrere nella presenza di tre browser differenti: sul nostro mercato, difatti, Xiaomi dovrebbe fermarsi a due browser, ovvero quello proprietario e il rinomato Chrome.