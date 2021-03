Alder Lake-S, primi dettagli sui futuri processori

Intel aveva anticipato alcune informazioni sulla prossima architettura al CES 2021 di Las Vegas. Il sito VideoCardz.com ha ricevuto alcune slide che svelano interessanti dettagli sui processori desktop Alder Lake-S che sostituiranno gli attuali Rocket Lake-S. Finalmente l’azienda californiana userà la tecnologia di processo a 10 nanometri.

Alder Lake-S: design ibrido a 10 nanometri

I processori Intel Core di dodicesima generazione avranno un’architettura ibrida simile a quella di Lakefield e la nota big.LITTLE di ARM. Ci saranno infatti otto core ad alte prestazioni (Golden Cove) e otto core a basso consumo (Gracemont), tutti realizzati con tecnologia Enhanced SuperFin a 10 nanometri. Nella slide si legge che le prestazioni multi-thread saranno due volte superiori, mentre quelle single-thread aumenteranno del 20% (probabilmente rispetto a Tiger Lake).

La slide conferma inoltre il supporto per le memorie DDR4-3200 e DDR5-4800 su desktop, mentre per i notebook verranno utilizzate memorie LPDDR4 e LPDDR5. I processori avranno 16 linee PCI Express 5.0 e 4 linee PCI Express 4.0. La GPU integrata sarà ancora basata sull’architettura Xe-LP, ma non ci sono specifiche dettagliate.

I processori avranno il nuovo socket LGA 1700, quindi serviranno nuove schede madri. Per quelle di fascia alta verrà utilizzato il chipset Intel Z690 con supporto per memorie DDR5. Gli altri chipset della serie 600 supporteranno invece le più economiche DDR4. Ulteriori informazioni arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi. Il debutto dell’architettura Alder Lake-S è prevista per il quarto trimestre.