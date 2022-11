Il compleanno è di Alexa, ma il regalo è per te

Quattro anni fa, a fine ottobre 2018, davamo il benvenuto in Italia ad Alexa. Da allora, l’assistente virtuale di Amazon ha gestito oltre 17 miliardi di interazioni nel nostro paese. Di queste, più di un terzo delle quali solo quest’anno, a testimonianza di quanto stia continuando a crescere. Oggi la tecnologia festeggia il proprio compleanno, ma facendo un regalo agli utenti anziché pretenderlo: vediamo di cosa si tratta.

Buon compleanno, Alexa!

Dal comunicato stampa giunto in redazione apprendiamo che, dall’inizio dell’anno, i nostri connazionali hanno richiamato l’IA per impostare 800 milioni tra sveglie e timer, 120 milioni di promemoria, 45 milioni di shopping list e per ottenere 135 milioni di previsioni meteo. Ancora, hanno fatto affidamento sul sistema per avviare 28 milioni di chiamate e per accedere a 8 milioni di ricette (carbonara, pancake e tiramisù le più cercate). In che modo? Attraverso i dispositivi Echo o tramite l’app dedicata per smartphone. Questo il commento di Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa in Italia.

Di questi primi quattro anni, il 2022 è stato il più entusiasmante in termini di crescita: basti pensare che delle oltre 17 miliardi di interazioni effettuate con Alexa dal 2018 ad oggi, ben 8 miliardi sono avvenute solo quest’anno. E sempre nel 2022, secondo l’analisi condotta da GFK insieme a ServicePlan sui Best Brands 2022, Alexa è rientrata nella classifica Best Product dei 10 brand più amati dagli italiani. A confermare questo successo sono le continue dimostrazioni di affetto da parte degli utenti in tutta Italia, che si affidano quotidianamente ad Alexa per gestire le proprie giornate, dal risveglio sino alla buonanotte, e per divertirsi con musica, ricette, per restare informati o per gestire la smart home.

Non è tutto, Alexa ha gestito anche la riproduzione di musica per 400 milioni di ore. Ecco qualche altra statistica interessante e curiosa.

La regione italiana con più utenti attivi è la Lombardia, ma a crescere più velocemente è il Molise (+56% nel 2022);

in Campania il maggior incremento di chi ha scelto l’assistente per le routine della casa intelligente (+62%);

quella di Roma è la provincia numero uno per numero di interazioni, ma è ad Agrigento che la crescita è record (+63%).

Il regalo, per tutti: tre mesi di Audible

Come anticipato in apertura, Amazon ha scelto di celebrare il compleanno di Alexa con un regalo agli utenti: è sufficiente farle gli auguri per ottenerlo. Richiamando la sua attenzione e pronunciando Alexa, tanti auguri! si ottengono infatti tre mesi di Audible gratuiti. Il servizio, lo ricordiamo, offre l’accesso ad audiolibri, podcast e contenuti originali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.