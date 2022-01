Alexa down: l'assistente Amazon non funziona (update)

Alexa non funziona: è quanto stanno lamentando in molti, impossibilitati a interagire con l'assistente virtuale di Amazon. Non è chiaro cosa sia accaduto, né quanto sarà necessario attendere prima che la situazione possa essere risolta. Di certo l'impatto del down è importante, considerando come si tratti di un'IA a cui molti affidano anche la gestione della smart home.

Alexa down: in panne l'assistente virtuale di Amazon

Come sempre in questi casi, i feedback raccolti da Downdetector sono un buon indicatore per capire l'entità del problema. Sono centinaia i riscontri dell'ultima ora.

Impossibile interagire con Alexa sia dai dispositivi della linea Echo sia dall'applicazione mobile, che restituisce il seguente errore:

Si è verificato un problema di connessione alla Rete, riprova più tardi.

La portata del down sembra essere globale, come testimoniano i post associati all'hashtag #AlexaDown che iniziano a scalare le gerarchie delle tendenze sui social network.

Trying to find my light switches this morning. #AlexaDown pic.twitter.com/IyuD7SuNcJ — Tony Sibley (@ToneSibley) January 21, 2022

Aggiornamento (21/01/2022): i tecnici di Amazon sembrano aver ben presto trovato la causa del problema e aver risolto il tutto. Ora l'ecosistema di Alexa sembra tornato a funzionare correttamente.