Alexa down: "si è verificato un problema", cosa succede

Dalle ore 20 circa il servizio di Amazon Alexa non funziona più. Qualunque comando vocale venga impartito ai dispositivi compatibili, infatti, non viene recepito e si sente soltanto la voce dell’assistente intelligente rispondere un laconico “si è verificato un problema”.

Alexa down dalle ore 20

Le segnalazioni si stanno moltiplicando, ma da Amazon non c’è stata al momento una spiegazione. Il mancato accesso al servizio Alexa non consente né di ottenere risposte, né di lanciare servizi correlati quali la musica su Spotify. L’assistente è fermo del tutto, insomma, e si attendono chiarimenti per il ripristino delle normali attività.

In aggiornamento…