Hey, Fiat: Alexa sale a bordo della Fiat Nuova 500

Alexa sale a bordo della Fiat Nuova 500. Una fidata compagna di viaggio, insomma, è pronta a sedersi a bordo in attesa di poter nuovamente conquistare le strade non appena le zone “rosse” e “arancio” potranno scomparire, aprendo a tutti un anno veramente nuovo.

L’utilità di avere Alexa in auto è la medesima che si ha in casa: si tratta di dialogare con un assistente vocale intelligente, senza il bisogno di utilizzare le mani e potendo tenere gli occhi costantemente sulla strada. Ciò facilita oltremodo la riproduzione di file musicali, ad esempio, consentendo all’auto di proporre la musica preferita (o le informazioni richieste) senza che il guidatore debba perdere la propria concentrazione sulla guida.

Qualunque auto può oggi avere a bordo Alexa: è sufficiente utilizzare uno strumento semplice come Amazon Echo Auto (59,99 euro) ed il servizio è abilitato all’istante.

Sulla Fiat Nuova 500 (100% elettrica), però, il passo è ulteriore poiché si tratta di una piena integrazione senza alcun add-on:

L’integrazione, proposta nell’ambito dei servizi Uconnect offerti da FCA, è la prima disponibile per i clienti in Italia; nel corso del 2021, l’implementazione dei nuovi modelli riguarderà anche Austria, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito. […] L’integrazione di Alexa nella suite di servizi Uconnect approfondisce l’esperienza portando Alexa direttamente nel veicolo per offrire ai clienti un’esperienza indimenticabile.