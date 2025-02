Alexa+ di Amazon lancia nuove funzioni AI per i bambini

Alexa+ è l’ultima incarnazione dell’assistente virtuale di Amazon. E ora, si fa in quattro anche per i più piccoli. Il colosso dello streaming ha annunciato una serie di nuove funzioni per il suo assistente vocale nuovo di zecca. Molte piaceranno ai più grandi, come la possibilità di saltare alle scene dei film, altre strizzano l’occhio ai bambini.

Amazon ha svelato due nuove funzioni per cui i bambini andranno pazzi: “Esplora” e “Storie“. I piccoli abbonati ad Amazon Kids+ potranno bombardare l’assistente vocale di domande impossibili sulla luna o sui dinosauri e persino farsi inventare storie pazzesche al volo. Tutto merito dell’intelligenza artificiale.

Amazon lancia Alexa+ con funzioni AI “Esplora” e “Storie” dedicate ai più piccoli

Con Explore, i piccoli esploratori possono tempestare Alexa di domande su qualsiasi argomento. “Le piante parlano tra loro?” Alexa risponderà che sì, le piante comunicano, ma non con le parole. Oppure si può sfidarla con un quiz tipo: “Una rosa è rossa e cresce in boccioli. Vero o falso?” Insomma, un modo divertente per imparare cose nuove.

Ma la vera magia arriva con Storie. I bambini possono chiedere ad Alexa+ di inventare una storia partendo da uno spunto a loro scelta. Ad esempio la storia di un drago barbuto che suona il sassofono! Basta chiedere, e Alexa darà libero sfogo alla sua fantasia, creando avventure sempre nuove e sorprendenti.

Come ha spiegato Mara Segal, che guida il team di Alexa, non si tratta solo di rispondere a una domanda o raccontare una storia. Il bello di Alexa+ è come riesce a stimolare l’immaginazione dei bambini, coinvolgerli in modi nuovi.

Naturalmente, per usufruire di queste due nuove funzioni, bisogna sottoscrivere l’abbonamento Amazon Kids.