Alexa+ di Amazon può saltare alle scene dei film su Prime Video

Amazon ha svelato una serie di novità per Alexa+, la nuova versione del suo assistente vocale alimentata dall’AI. Tra queste, spicca la capacità di navigare attraverso i film su Prime Video per conto dell’utente. Grazie all’integrazione tra Alexa, Prime Video e Fire TV, ora si potrà”saltare a una scena senza dover avanzare manualmente nel video con il comando di fast forward o rewind.

Per fare un esempio, basterà dire “Alexa, vai alla scena in cui il protagonista scopre il segreto” o “Mostrami l’inseguimento in auto“. L’assistente riconoscerà il momento esatto del film o della serie e lo riprodurrà immediatamente.

Alexa+ di Amazon interagisce con Prime Video per trovare le scene dei film

Durante l’evento a New York, Amazon ha dato un assaggio della nuova funzione. Un utente ha chiesto ad Alexa+ informazioni su un film in cui Bradley Cooper cantava una canzone. L’assistente ha risposto che si trattava di “A Star Is Born”. A quel punto, l’utente ha chiesto ad Alexa+ di andare direttamente alla scena in cui lui canta.

Basterà fornire ad Alexa+ dettagli come il nome dell’attore, del personaggio o una citazione per guidarla verso la scena desiderata. Niente più frustranti ricerche manuali!

Ma le sorprese non finiscono qui. I possessori di dispositivi Alexa+ potranno chiedere informazioni sulla canzone sentita durante i titoli di coda di un film, anche senza conoscerne il titolo o l’artista. Un vero salvavita per tutti gli appassionati di colonne sonore!

Un assistente sempre più integrato con la casa smart

Queste novità si aggiungono a una serie di altri aggiornamenti che permettono ad Alexa+ di lavorare in sinergia con gli altri dispositivi della casa smart. Si potrà spostare la musica da una stanza all’altra, ricevere riepiloghi degli eventi rilevati dai propri dispositivi (ad esempio, se qualcuno ha portato fuori la spazzatura) e creare routine automatizzate usando solo la voce.