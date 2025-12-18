Alexa+ saluta i visitatori con i campanelli Ring

Amazon ha annunciato una nuova funzionalità di Alexa+, la versione avanzata del popolare assistente AI disponibile in Canada e Stati Uniti. Il suo nome è Greetings e consente di aggiungere una voce ai campanelli Ring per interagire con i visitatori. Da ieri è disponibile l’interfaccia web di Alexa+ (per alcuni utenti).

Alexa+ parla con i visitatori

Alexa+ Greetings combina la funzionalità Ring Video Descriptions (descrizione testuale di persone o animali inquadrati) con la capacità conversazionali dell’assistente AI. Quando qualcuno suona il campanello Ring, la videocamera riconosce le persone in base all’abbigliamento, alle sue azioni o all’oggetto che tiene in mano. Alexa+ interagisce quindi con i visitatori seguendo le istruzioni dell’utente.

Queste istruzioni personalizzate devono essere ovviamente comunicate in precedenza attraverso l’app Alexa o qualsiasi dispositivo compatibile (come Echo o Fire TV). È possibile ad esempio impostare un’istruzione del tipo “Se ricevo consegne durante il fine settimana dici al corriere di lasciarle vicino alla porta sul retro“.

Alexa+ può inoltre gestire domande successive in modo naturale, ad esempio fornire indicazioni più chiare sul luogo dove lasciare un pacco. La funzionalità è molto utile se l’utente non vuole essere disturbato da venditori porta a porta. Alexa+ può comunicare che i residenti nell’abitazione non sono interessati.

L’assistente può anche chiedere il motivo della visita e registrare i messaggi dei visitatori che saranno accessibili nell’app Ring insieme alla ripresa video. Alexa+ Greetings è accessibile solo in inglese per i campanelli Ring Wired Doorbell Pro (terza generazione) e Ring Wired Doorbell Plus (seconda generazione) con funzionalità Video Descriptions attivata (quindi serve l’abbonamento Ring Premium).

Le capacità di Alexa+ sono piuttosto numerose. Dall’inizio del mese è possibile chiedere all’assistente di trovare una determinata scena dei film su Prime Video. Non è noto quando arriverà anche in Italia (sicuramente non prima del 2026).