Alexa sale a bordo della Jaguar I-Pace 100% elettrica

Sali sulla tua nuova Jaguar elettrica I-PACE. Goditi la raffinatezza delle cuciture, impugna il volante, osserva i comandi. Poi chiediglielo: “Alexa, mostrami i bar nelle vicinanze“. E mettiti in viaggio.

Alexa, portami a casa

Jaguar ha infatti annunciato che il SUV 100% del gruppo da oggi si arricchisce della presenza dell’assistente vocale Amazon, mettendogli a disposizione l’esperienza in auto per trasformare ogni viaggio in un luogo da vivere in pieno. Gli occhi restino sulla strada, perché a tutto il resto pensa Alexa:

Oggi la Jaguar I-Pace, fiore all’occhiello di Jaguar, si conferma tra le vetture più desiderabili ed aspirazionali e sarà il primo veicolo Jaguar ad essere dotato del controllo vocale Amazon Alexa. Perfettamente integrata nell’auto, questa funzionalità porterà la familiare praticità di Alexa all’interno della I-PACE e offrirà una naturale interazione vocale con alcune funzionalità del sistema Pivi Pro, compresa la navigazione, la riproduzione multimediale, le telefonate e l’integrazione con gli smart device compatibili. Dopo il lancio sulla I-PACE, tutti i nuovi modelli Jaguar saranno equipaggiati con Alexa.

Puoi chiedere le previsioni meteo, puoi avviare il navigatore per raggiungere una destinazione, puoi avviare una playlist, puoi gestire gli appuntamenti, puoi modificare la temperatura sul termostato di casa e molto altro ancora. L’esperienza con Alexa è la medesima che puoi vivere su qualsiasi Amazon Echo, ma in questo caso il dispositivo di interazione è direttamente l’abitacolo dell’auto.

Oltre ad Alexa, la I-PACE offre una vasta gamma di tecnologie intelligenti in grado di rendere i tragitti a bordo più semplici e divertenti. Lo Smartphone Pack con Apple CarPlay wireless è disponibile di serie, così come l’Android Auto wireless. Inoltre, il sistema Pivi Pro è in grado di connettere due telefoni simultaneamente; l’opzionale vano di ricarica wireless, posizionato sotto la console centrale, è dotato di un amplificatore di segnale che migliora la ricezione della rete e il Wi-Fi.

Nel silenzio della motorizzazione elettrica, a sentirsi saranno la tua voce, Alexa e le tue playlist.