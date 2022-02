Alfa Romeo Tonale: compri su Amazon, ricevi nel bagagliaio

La “metamorfosi”, immagine potente con cui Alfa Romeo ha identificato la propria fase di transizione verso il futuro full-electric, sta portando molte novità sulle vetture di nuova generazione: la tecnologia sale a bordo con sempre maggior incisività (la novità degli NFT è in tal senso emblematica) e le caratteristiche della nuova Alfa Romeo Tonale non tradiscono le aspettative.

Ma ci sono alcuni spunti particolarmente curiosi ad esaltare ulteriormente il profilo del nuovo SUV ibrido di Stellantis, in produzione presso il centro di Pomigliano d’Arco (NA). Uno di questi è in una collaborazione speciale con il gruppo Amazon.

Il pacco nel bagagliaio

La collaborazione con Amazon è su due fronti. In primis v’è la piena integrazione delle funzioni di Alexa a bordo, così da poter dialogare con il proprio assistente vocale ed ottenere tutti i servizi ed il comfort che questo tipo di interazione è in grado di garantire. Ma non solo, perché l’integrazione con Alexa consente altresì di avere informazioni continue e precise sulla propria vettura anche da remoto:

E’ inoltre possibile essere costantemente aggiornati sullo status del proprio veicolo comodamente da casa, di conoscere il livello di carica e/o del carburante, di ricercare i punti di interesse, di acquisire l’ultima posizione della propria vettura, di mandare comandi remoti di blocco e sblocco porte, e molto altro.

I possessori di Alfa Romeo Tonale avranno inoltre la possibilità di utilizzare il “Secure Delivery Service” che consente di ordinare online un qualsiasi prodotto per poterlo ricevere in piena sicurezza direttamente nel bagagliaio della propria auto. Non si dovrà far altro che sbloccare l’auto da remoto, infatti, per consentire al corriere di depositare sull’automobile il pacco ordinato: una volta completata l’operazione, l’abitacolo potrà nuovamente essere messo in sicurezza con il blocco portiere da remoto.

Alexa può cercare un ristorante nei paraggi, può consentire di regolare la temperatura o le luci di casa, può gestire la lista della spesa. Parlare con l’auto (da remoto o dall’abitacolo) diventa un modo nuovo di interagirvi, potendo dare all’auto stessa un ruolo ancora più importante nella vita di tutti i giorni. Più utilità e più valore, quindi: la “metamorfosi” vuol essere trasformazione virtuosa, attingendo dall’elettrificazione tutto il vantaggio competitivo che può offrire rispetto al passato.