Algoritmo di X premia Elon Musk e i repubblicani

Uno studio pubblicato dai ricercatori della Queensland University of Technology conferma che l’algoritmo di X è stato modificato per evidenziare i post di Elon Musk e quelli dei repubblicani. Questo trucco era stato già utilizzato un anno fa e interessa alcuni account che ricevono un trattamento speciale.

Aumento artificiale della visibilità

Lo studio è stato effettuato analizzando i post pubblicati tra il 1 gennaio e il 25 ottobre 2024. Il numero (56.184) è piccolo perché X ha limitato l’accesso con la Academic API. In futuro verrà utilizzata la Premium API. L’incremento artificiale della visibilità è iniziato dopo l’endorsement ufficiale di Trump da parte di Musk (13 luglio 2024).

Nel caso di Musk, i ricercatori hanno notato un aumento per tutte le metriche di engagement (visualizzazioni, repost e like). Le visualizzazioni sono aumentate del 138% a partire dal 13 luglio. Ciò dimostra che l’algoritmo è stato modificato per incrementare la visibilità e i suggerimenti dei post di Musk. I repost sono invece aumentati del 238%.

Per quanto riguarda invece gli account dei repubblicani (utenti e politici), i ricercatori hanno notato solo un incremento delle visualizzazioni rispetto agli account dei democratici. In base allo studio, X ha applicato vantaggi selettivi di visibilità. Ciò solleva importanti interrogativi sul potenziale impatto degli aggiustamenti algoritmici sul discorso pubblico e sulla neutralità delle piattaforme di social media come fonte di informazioni.

La precedente modifica dell’algoritmo era stata implementata a febbraio 2023, quando Musk ha minacciato di licenziare gli ingegneri dopo aver scoperto che un suo post aveva ricevuto meno visualizzazioni di quello pubblicato da Biden. In poche ore, il “bug” è stato risolto e tutti i post di Musk hanno ricevuto un incremento artificiale della visibilità di 1.000 volte.