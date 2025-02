Alibaba punta sull'AI: investimento record per sfidare big tech USA

Alibaba ha deciso di fare sul serio con l’intelligenza artificiale. Il colosso cinese dell’e-commerce investirà la bellezza di 53 miliardi di dollari nei prossimi tre anni.

Alibaba scommette tutto sull’AGI

Il CEO di Alibaba Eddie Wu non ha dubbi. L’obiettivo principale è sviluppare un’AGI, cioè dotata delle stesse capacità cognitive di un essere umano. Un traguardo decisamente ambizioso.

L’annuncio di Alibaba arriva a una settimana dalla ricomparsa in pubblico del fondatore Jack Ma al fianco del presidente Xi Jinping. Un segnale di disgelo dopo anni di tensioni tra il miliardario e il governo cinese? Forse. Di certo, Pechino vede nelle big tech un’opportunità per rilanciare un’economia ancora in affanno.

Ma la corsa all’intelligenza artificiale generale è una sfida globale. Negli USA, giganti come OpenAI, Meta e Google stanno investendo cifre ancora più astronomiche di Alibaba. Il progetto Stargate di OpenAI, ad esempio, vale ben 500 miliardi di dollari. Insomma, il gioco si fa sempre più duro.

DeepSeek riaccende le speranze cinesi

Eppure, in Cina c’è chi non si arrende. La startup DeepSeek ha creato un’AI in grado di ragionare senza accesso ai processori top di gamma di NVIDIA, aggirando così le sanzioni USA. Un successo che ha ridato fiducia all’intero settore.

Qwen2.5-Max: il fiore all’occhiello di Alibaba

Dal canto suo, Alibaba ha da poco lanciato Qwen2.5-Max, un modello AI avanzato capace di gestire testo, immagini e persino video. Il gigante cinese sostiene che supera modelli come GPT-4o e DeepSeek-V3 in vari benchmark. Non solo: l’azienda ha anche investito attivamente in startup cinesi specializzate nel settore, come Moonshot e Zhipu.