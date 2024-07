Alla ricerca di un nuovo iPad? Ci pensa SelfyConto!

SelfyConto è il conto corrente online che rivoluziona la gestione del denaro, offrendo praticità, velocità e numerosi vantaggi. Con SelfyConto, puoi pagare, investire e gestire le tue finanze in modo semplice e senza complicazioni, tutto direttamente dal tuo smartphone. Ma non solo, con la promozione in corso puoi anche ottenere in regalo fantastici premi Apple.

Canone zero per 12 mesi e operazioni incluse

SelfyConto si distingue per una serie di benefici esclusivi. Il canone di tenuta conto è completamente gratuito fino ai 30 anni, e per tutti i nuovi clienti, è azzerato per il primo anno. Inoltre, i prelievi in area Euro sono gratuiti e senza limiti di operazioni. Le principali operazioni bancarie, come addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono tutte a costo zero, così come i bonifici SEPA online fino al 31 dicembre 2024.

Prodotti Apple in regalo invitando gli amici

Una delle caratteristiche più accattivanti di SelfyConto è la promozione “Invita Amici”, che ti premia per aver condiviso questa esperienza con i tuoi amici. Invitando due amici, riceverai un Apple Watch SE. Portando quattro amici, potrai ottenere un iPad di 10ª generazione, mentre con sei amici riceverai un iPhone 15. È un’opportunità imperdibile per ottenere fantastici prodotti Apple semplicemente diffondendo la comodità di SelfyConto.

Carta di debito inclusa

Le carte di pagamento offerte da SelfyConto aggiungono ulteriore flessibilità e sicurezza. La carta di debito Mediolanum, sul circuito Mastercard, è inclusa a costo zero ed è utilizzabile in formato digitale e realizzata in PVC 100% riciclato, con un’assicurazione Nexi inclusa. La carta di credito Mediolanum è personalizzabile con colore e foto a scelta, e puoi selezionare tra Visa o MasterCard.

Gestione tramite App

Con l’App Mediolanum, disponibile su Apple Store, Google Play e AppGallery, hai il controllo totale del tuo conto direttamente nel palmo della mano. L’app permette di gestire facilmente le finanze, effettuare pagamenti con mobile payment (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay), e accedere a una vasta gamma di servizi bancari e assicurativi.

Servizi aggiuntivi

SelfyConto offre anche numerosi servizi aggiuntivi. Con Selfy PayTime, puoi rateizzare i tuoi movimenti di addebito scegliendo il piano più adatto a te. Le polizze SelfyCare offrono protezione per la tua vita, i tuoi viaggi, i tuoi animali domestici e i tuoi progetti di vita. SelfyCredit Instant ti permette di richiedere prestiti personali in tempo reale direttamente dall’app, e con SelfyShop puoi acquistare prodotti a catalogo con finanziamenti a TAN 0 e TAEG 0.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.