Alla scoperta dell’hosting reseller di Serverplan, oggi a prezzo TOP

Cosa distinguono i piani hosting reseller di Serverplan dagli altri? Per cominciare, il fornitore offre opzioni di prezzo altamente competitive.

Sono disponibili tre piani: Basic, Plus e Pro, con prezzi a partire da soli 25 euro al mese. La scelta del sistema operativo, Linux o Windows, dipende dalle specifiche esigenze del progetto.

Se il tuo sito web utilizza HTML, PHP o una delle piattaforme CMS più note come WordPress, Joomla, Prestashop o Magento, la soluzione consigliata è l’hosting Linux.

Viceversa, se preferisci lavorare con il linguaggio ASP, l’hosting Windows è la scelta ideale.

Serverplan fornisce storage SSD di prim’ordine, garantendo prestazioni ottimali sia per il tuo sito Web che per le applicazioni.

Se scegli di utilizzare il piano reseller, avrai anche accesso a sistemi di backup archiviati su server esterni, garantendo così la massima sicurezza e facilità di recupero dei dati.

Con Cpanel e WHM preinstallati, la gestione di database, applicazioni, e-mail e siti diventa un gioco da ragazzi.

Hosting reseller di Serverplan oggi a prezzo TOP

I piani hosting reseller multidominio di Serverplan offrono un notevole vantaggio: la capacità di amministrare un numero infinito di domini, purché vi sia spazio sufficiente sull’unità SSD.

Con questa funzione, puoi sistematicamente far crescere la tua attività e allocare gradualmente più file al tuo piano di hosting.

Per riassumere, se il tuo obiettivo è stabilire un servizio di web hosting senza la necessità di gestire l’infrastruttura del server, i piani di Serverplan per più domini sono un’opzione eccellente.

Questi piani offrono prezzi competitivi, archiviazione SSD ad alte prestazioni, backup automatici, assistenza dedicata e un’interfaccia user-friendly, che semplificano la gestione tecnica della tua attività di hosting.

Per attivare il tuo piano rivenditore per più domini, scegli tra le opzioni Basic, Plus o Pro di Serverplan quella più adatta alle tue esigenze. Fallo cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.