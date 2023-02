Allarme HeadCrab: il nuovo malware ha attaccato 1.200 server

Si chiama HeadCrab ed è il nuovo malware protagonista di una massiccia campagna di attacco ai server Redis.

In tal senso, si parla di circa 1.200 server compromessi a partire da settembre 2021. Ma qual è il fine dei criminali informatici autori di questa offensiva? A quanto pare HeadCrab agisce creando un botnet e poi utilizzando le piattaforme infettate per estrarre la criptovaluta Monero.

La campagna, individuata dai ricercatori di Aqua Security Nitzan Yaakov e Asaf Eitani, si è diffusa anche grazie al fatto che molti antivirus si sono dimostrati inadeguati, facilitando il lavoro di HeadCrab e dei suoi creatori.

I cybercriminali dietro questa azione hanno largamente approfittano del fatto che i server Redis non hanno l’autenticazione abilitata per impostazione predefinita, poiché sono progettati per essere utilizzati all’interno della rete di un’organizzazione e non dovrebbero essere esposti all’accesso a Internet.

Il malware HeadCrab viene utilizzato per minare la criptovaluta Monero

Senza un’adeguata protezione rispetto alle minacce esterne, i server Redis sono stati una facile vittima per il suddetto agente malevolo. D’altro canto, la valuta Monero è abbastanza sfortunata: non è il primo caso di hacking che coinvolge in qualche modo questa criptovaluta in modo diretto.

Anche se HeadCrab può non essere considerata una minaccia per gli utenti comuni, non è detto che questo tipo di attacco possa essere presto diretto anche verso loro.

Prevenire ogni evenienza, con uno strumento completo come Norton 360 Premium, è dunque un ottimo modo per evitare eventuali minacce future. D’altro canto, stiamo parlando di una suite di sicurezza che va ben oltre al classico antivirus, offrendo utility specifiche per diverse minacce del Web.

In questo contesto, per esempio, risulta apprezzabile il password manager integrato, utile per proteggere le parole d’accesso. Lato privacy e anonimato online, la VPN proposta da Norton è altrettanto interessante.

Lo spazio cloud, ideale per proteggere i file importanti da attacchi ransomware o guasti tecnici, risulta un altro vantaggio legato alla suite.

Quanto costa Norton 360 Premium? Per chi sta cercando una protezione efficace online, questo è il momento giusto per scegliere questo antivirus.

Stiamo infatti parlando di una promozione che consente di ottenere lo sconto del 45% sul pacchetto completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.