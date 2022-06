Allarme macOS: sistema operativo a rischio Malware

Il sistema operativo macOS, a quanto pare, non è sicuro come credono molti utenti.

Ad esprimersi in tal senso è Patrick Wardle, specialista della sicurezza in ambiente Apple. Le sue affermazioni, in occasione della RSA Conference 2022, hanno messo in evidenza come macOS abbia alcuni piccoli difetti che potrebbero causare problemi a livello di malware.

Durante l’appena citato evento, Wardle ha affermato come più che le app di terze parti, sono alcune falle a livello di codice del sistema operativo a preoccuparlo.

Sotto questo punto di vista, il tecnico ha citato due vulnerabilità (ovvero CVE-2021-30657 e CVE-2021-30853) che non hanno colpito macOS a livello tecnico, ma hanno semplicemente sfruttato alcuni punti debole del codice per manipolare i Mac.

Per esempio, nel caso di CVE-2021-30657, un utente malintenzionato sarebbe in grado di aggirare i controlli di sicurezza normalmente forniti da Apple semplicemente modificando un singolo file.

Un allarme che dimostra come strumenti come antivirus o VPN di alto livello, risultano utili anche su un sistema operativo teoricamente sicuro come macOS.

Potenziali malware su macOS? Il pericolo è concreto

Nonostante l’attenzione degli sviluppatori Apple, è innegabile che i pirati informatici siano sempre più attratti da macOS, visto il numero enorme di utenti.

Proprio per questo motivo è consigliabile non abbassare mai la guardia. Se esistono antivirus per Mac alquanto efficaci, è bene comunque preoccuparsi di fornire ulteriori strumenti in difesa del proprio sistema operativo.

