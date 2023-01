Allarme malware su Zoom: un attacco ruba le credenziali bancarie degli utenti

Secondo alcuni esperti di sicurezza di Cyble Research & Intelligence Labs, si sta registrando un numero crescente di attacchi malware su Zoom.

L’agente, noto come IcedID, agisce lavorando attraverso apposite versione modificate della nota applicazione di chat video. Questo software malevolo agisce come loader, scaricando dunque sul computer locale il malware vero e proprio.

IcedID, una volta presente sul computer, va a rubare informazioni sensibili e installare sullo stesso altri moduli aggiuntivi. Quest’ultima caratteristica è forse la più temuta del malware che infatti, in questo modo, risulta ancora più difficile da individuare ed eliminare.

IcedID, il malware su Zoom che attacca i servizi di home banking (e non solo)

IcedID non è un nome sconosciuto agli esperti di sicurezza digitale: esso infatti, era già largamente attivo tramite diffusione via e-mail, con documenti appositamente realizzati per attivare un loader.

Questo nuovo modus operandi però, a quanto pare, ha preso di sorpresa molti utenti. Tra i tanti effetti negativi, sembra che questo malware abbia una particolare predilezione per gli account relativi a home banking e servizi simili.

IcedID non sarà sicuramente l’ultimo tentativo dei cybercriminali per sottrarre denaro a chi naviga online. Oltre alla prudenza, un ottimo antivirus può fare la differenza in questa continua lotta.

