Allarme Matanbuchus : il malware si evolve (ed è ancora più pericoloso)

Alcuni ricercatori, impegnati nell’ambito della sicurezza digitale, hanno individuato una novità preoccupante legata al malware denominato Matanbuchus.

Se l’agente era ben noto già all’inizio del 2021, ora lo stesso appare collegato con Cobalt Strike, uno strumento di penetrazione delle difese dei dispositivi elettronici alquanto diffusa. Matanbuchus è un progetto di malware-as-a-service (MaaS) le cui funzionalità, oltre all’avvio di comandi PowerShell personalizzati, va ad eseguire autonomamente dei payload DLL.

La campagna piuttosto massiccia che interessa questo malware, agisce via mail. In tal senso, viene simulata una risposta a una presunta precedente email. Questa, oltre alla dicitura “Re:” all’inizio dell’oggetto, include un allegato ZIP che contiene un file HTML.

Ovviamente, l’apertura e l’esecuzione di quest’ultimo permette al malware di infettare il computer, con esiti nefasti per la malaugurata vittima. Proprio per questo, gli esperti del settore invitano gli utenti alla prudenza e all’adozione di un antivirus affidabile.

Matanbuchus: l’adozione di Cobalt Strike preoccupa gli esperti di sicurezza

Quanto proposto da Matanbuchus è solo una delle tante sfaccettature legate agli attacchi di tipo phishing. Questo tipo di attacco, alquanto diffusa, va a simulare servizi realmente esistenti per trarre in inganno chi naviga online e spingerlo ad inserire password e numeri di carta in form fittizi per poi rubare tali dati.

