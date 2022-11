Allarme phishing: attacco massiccio di Disneyland Team attraverso il Punycode

Il gruppo di criminali informatici conosciuto come Disneyland Team sta utilizzando una tecnica per confondere gli utenti e spingerli verso siti di phishing.

Tale modus operandi include lo sfruttamento dello standard Punycode, che permette ai browser Web di riprodurre nomi di dominio con alfabeti non latini, come il cirillico. In questo senso, l’attenzione non basta per prevenire l’attacco: un ottimo antivirus può essere l’unico modo per evitare infezioni e problemi simili.

Ciò permette al gruppo di criminali informatici di adottare domini con caratteri non latini, traendo più facilmente in inganno le malcapitate vittime. In questo modo, Disneyland Team riesce ad ottenere credenziali di accesso sensibili come, per esempio, quelle di servizi bancari o simili.

A scoprire queste azioni è stato il fondatore della società di sicurezza informatica Hold Security, ovvero Alex Holden. Secondo le sue analisi i domini sfruttati in questo modo sono a dozzine.

Come contrastare efficacemente Disneyland Team e i suoi attacchi?

Holden ha affermato che i domini del Disneyland Team sono stati creati per aiutare il gruppo a rubare denaro alle vittime infette da un potente ceppo di malware bancario basato su Microsoft Windows noto come Gozi 2.0/Ursnif.

Gozi è specializzato nella raccolta di credenziali e viene utilizzato principalmente per attacchi all’online banking lato client, con il chiaro fine di facilitare bonifici bancari fraudolenti. In questo senso, utilizzare uno strumento come Norton Antivirus Premium è essenziale per evitare attacchi che possono costare molto caro.

