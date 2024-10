Allarme truffe telefoniche: "Suo figlio ha avuto un incidente"

Immagina di ricevere una telefonata proprio in questo momento con una persona che, identificandosi come un operatore delle Forze dell’Ordine, ti avvisa che tuo figlio ha avuto un grave incidente. Non sono nemmeno da pensare queste situazioni. Eppure è quanto sta succedendo a seguito di una serie di truffe telefoniche che pericolosi cybercriminali stanno diffondendo.

Senza scrupoli, sfruttano la leva dei sentimenti e della preoccupazione per estorcere denaro a chiunque cade nella loro trappola imperdonabile. Stando a una segnalazione di una cittadina sul noto quotidiano locale L’Eco di Bergamo la tecnica è questa: “Ho ricevuto una chiamata da un uomo che, presentandosi come carabiniere, mi ha chiamata per avvisare di un incidente capitato a mio figlio“.

A questa signora è andata bene perché suo figlio vive e lavora all’estero: “Mi sono fin da subito insospettita […]. Ho capito che si trattava di una truffa e ho riattaccato“. Stesso obiettivo, ma esca differente per un altro cittadino che racconta: “Hanno chiamato anche me dicendo che mio figlio aveva investito una anziana e volevano i soldi per il risarcimento“.

Cosa sta succedendo in tutta Italia? L’ex sindaco di Valbrembo, Attilio Castelli, ha lanciato l’allarme: “Stanno telefonando a tutte le famiglie, attenzione perché è una truffa“. Ma qual è l’obiettivo sporco di questi cybercriminali che stanno diffondendo truffe telefoniche così spregevoli e senza scrupoli?

Qual è l’obiettivo di queste truffe telefoniche

L’obiettivo delle truffe telefoniche che sfruttano figli e parenti per generare panico hanno un solo e unico obiettivo: estorcere denaro dalla vittima che, presa dal panico, fa tutto quello che i truffatori dicono. Ecco perché è importantissimo seguire alcuni consigli in grado di proteggerti da queste frodi:

mai farti prendere dal panico o almeno non decidere quando non hai la lucidità necessaria per prendere decisioni; non inviare mai denaro quando ti viene richiesto in caso di emergenza, ma segui sempre le procedure legali e ufficiali; non fornire mai i tuoi dati personali, inclusi indirizzo di casa e dettagli di pagamento.

Quando si tratta di incidenti gravi si eseguono procedure specifiche ed entrano in gioco le assicurazioni. Quindi non credere mai a situazioni di emergenza in cui ti vengono richieste somme di denaro per risolvere la situazione. In caso di dubbi contatta il tuo famigliare o le Forze dell’Ordine tramite i loro canali ufficiali.

Un’altra truffa telefonica molto pericolosa è la Wangiri e si sta diffondendo molto velocemente anche in Italia da diverso tempo.