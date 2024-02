Allianz: preventivo online per l'RC auto in un paio di secondi

Allianz è l’assicurazione per l’auto per chi cerca serenità ed efficienza. Puoi richiedere informazioni sulla polizza online in pochi e semplici passaggi ricevendo un preventivo senza impegno direttamente sulla tua email. Ecco per quali motivi dovresti prendere in considerazione Allianz per la tua assicurazione auto.

Allianz: polizze auto per ogni esigenza

Ogni anno purtroppo si verificano moltissimi incidenti sia auto che moto, e in questo scenario avere al proprio fianco un partner affidabile come Allianz significa poter contare su un supporto concreto e tempestivo in caso di necessità.

Ma non è tutto. Il furto di veicoli rappresenta un’altra preoccupante realtà, e se pensi che il rischio di incendio sia remoto, rifletti sul fatto che ogni giorno in Italia 60 veicoli prendono fuoco per le cause più disparate. Per queste ragioni è importante avere una protezione assicurativa che vada oltre la semplice RC auto.

Allianz risponde a queste esigenze con polizze pensate per ogni tipo di conducente e veicolo, garantendo coperture su misura che includono non solo la responsabilità civile, ma anche la protezione da furto, incendio, danni da eventi atmosferici estremi e molto altro. E per chi guarda già al futuro della mobilità, Allianz presenta Lithium, la prima polizza dedicata alle auto elettriche, che tiene conto delle specificità di questi veicoli, come il valore della batteria, che può incidere significativamente sul costo complessivo dell’auto.

Affidarsi ad Allianz significa scegliere una realtà che mette al primo posto la trasparenza e la soddisfazione del cliente, offrendo soluzioni che si adattano perfettamente alle tue esigenze di mobilità. Richiedi subito un preventivo cliccando sul pulsante qui sotto, basterà indicare targa, la tua data di nascita e un indirizzo email.

Non lasciare al caso la sicurezza dei tuoi viaggi: scopri subito la polizza più adatta a te e affidati a un leader nel settore assicurativo. Visita la pagina dedicata e richiedi un preventivo in pochi secondi.

