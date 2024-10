AlmaLinux Kitten 10: disponibile l'anteprima della prossima versione

AlmaLinux Kitten 10, la prossima importante versione della distribuzione Linux basata su CentOS Stream 10, nonché la base per il prossimo Red Hat Enteprise Linux 10, è da poco disponibile in versione anteprima, con lo scopo di fornire un anticipo delle novità in arrivo nella versione stabile.

Gli sviluppatori hanno questa volta deciso di utilizzare il nome Kitten per omaggiare una tradizione del sistema operativo, che solitamente fa uso di nomi in codice relativi ad animali di tipologia felina.

AlmaLinux Kitten 10: tutte le novità della prossima versione

AlmaLinux Kitten 10 apporterà diverse novità che interessano il supporto dell’hardware, i componenti di sistema, i pacchetti e molto altro. Nello specifico, vengono innanzitutto riattivati i puntatori frame, consentendo l’ottimizzazione delle prestazioni e il tracciamento in tempo reale dell’intero sistema. Viene garantita la compatibilità hardware anche con la meno recente piattaforma x86-64-v2, a differenza di RHEL 10, mantenendo anche il supporto SPICE e KVM per IBM POWER, andando incontro alle richieste della community.

Sempre per quanto riguarda l’hardware, la prossima versione Kitten 10 ripristina il supporto per oltre 150 dispositivi precedentemente rimossi, fornendo poi pacchetti RPM per Firefox e Thunderbird, per garantire il supporto per gli utenti desktop, al contrario di CentOS Stream che è invece passato a Flatpak.

A parte ciò, AlmaLinux Kitten 10 include diverse nuove funzionalità e tecnologie, tra cui le ultime versioni di GCC 14.2, Rust 1.79, PHP 8.3 e glibc 2.39. Nel pacchetto sono inclusi diversi strumenti di virtualizzazione, tra cui QEMU-KVM 9.1, oltre a misure di sicurezza avanzate come Secure Boot per le piattaforme Intel/AMD e ARM. Chi sviluppa facendo uso di questa distribuzione Linux, potrà anche beneficiare di versioni aggiornate di importanti strumenti, quali Bash 5.2, CMake 3.28 e LLVM-toolset 18.1.

Chi volesse sperimentare in anteprima le novità di AlmaLinux Kitten 10, potrà già trovare le immagini ISO nel sito web ufficiale. Ovviamente, trattandosi di una versione anteprima, è lecito aspettarsi possibili problemi di stabilità. Le novità complete, infine, sono come al solito elencate nella lista completa dei cambiamenti.