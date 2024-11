AlmaLinux OS 9.5: l'alternativa gratuita a Red Hat si aggiorna

AlmaLinux OS, alternativa tutta gratuita alla distribuzione aziendale Red Hat Enterprise Linux realizzata tramite fork del codice, si è appena aggiornato alla versione 9.5 con tutte le novità del caso.

AlmaLinux OS 9.5: le novità della nuova versione rilasciata

Essendo basato sugli stessi repository, AlmaLinux è totalmente compatibile con Red Hat Enterprise Linux e, nella versione 9.5 introduce diverse migliorie che interessano il monitoraggio delle prestazioni di sistema, nonché di relativa visualizzazione e raccolta dati.

Oltre a ciò, la nuova versione del sistema operativo aggiorna tutti i moduli, garantendo un miglior supporto per gli applicativi web, insieme ad aggiornamenti di sicurezza pensati per rafforzare la crittografia, anche tramite policy crittografiche aggiornate, in modo da estenderne il controllo alla selezione degli algoritmi Java.

AlmaLinux OS 9.5 aggiorna anche la politica SELinux, in modo da fornire un valore booleano che permette all’agente ospite QEMU l’esecuzione di comandi limitati, oltre al programma ca-certificates che può ora fornire radici CA attendibili nel formato di directory OpenSSL. La nuova versione rilasciata migliora anche le prestazioni, la scalabilità e l’affidabilità per gli sviluppatori che lavorano alla creazione e alla gestione di applicazioni, grazie ai compilatori GCC 14, LLVM 18.1.8, Rust 1.79.0, Go 1.22, GCC 11.5 e Annobin 12.70 aggiornati all’ultima versione.

Gli aggiornamenti ai componenti comprendono anche .NET 9.0, BIND 9.18, Apache 2.4.62, Node.js 22, GDB 14.2, Valgrind 3.23.0, SystemTap 5.1, elfutils 0.191, libabigail 2.5, PCP 6.2.2, Grafana 10.2.6, NSS 3.101 e OpenSSL 3.2.2.

Come per la versione attuale di Red Hat Enteprise Linux 9.5, AlmaLinux OS 9.5 è basato su kernel Linux 5.14.0-427.13.1.el9_4. La nuova versione da poco lanciata è disponible al download dalla pagina ufficiale in formato ISO per le piattaforme a 64-bit (x86_64), AArch64 (ARM64), PowerPC 64 bit Little Endian (ppc64le) e IBM system Z (s390x). La ISO è rivolta ai nuovi utenti che eseguono una nuova installazione nei loro sistemi, mentre chi fa già uso di questa distribuzione può semplicemente eseguire l’aggiornamento tramite il terminale, inserendo il comando “sudo dnf upgrade -y” per avere l’ultima versione.