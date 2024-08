AlmaLinux semplifica gli aggiornamenti locali per gli utenti CentOS

Buone notizie per gli utenti che utilizzano CentOS 7. Grazie al progetto ELevate, la AlmaLinux OS Foundation permetterà agli utenti di eseguire l’aggiornamento da CentOS Linux 6 o 7 e Scientific Linux 7 ad AlmaLinux OS o altre distribuzioni clone di Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Nello specifico, gli utenti possono usare ELevate per eseguire migrazioni locali da CentOS 6 a CentOS 7 e da CentOS 7 ad AlmaLinux 8, CentOS Stream 8, EuroLinux 8, Oracle Linux 8 o Rocky Linux 8. È supportata anche la migrazione da AlmaLinux 8 a 9, EuroLinux 8 a 9 o Rocky Linux 8 a 9. L’ultima versione di ELevate include anche un supporto repository esteso per EPEL, MariaDB, NGINX, PostgreSQL, Imunify e KernelCare. In breve, oltre a consentire agli utenti di aggiornare il sistema operativo, Elevate permette anche di aggiornare molti programmi software back-end critici per l’azienda.

Una nuova caratteristica degna di nota è la scansione automatica e l’avviso per hardware non supportato nel sistema operativo di destinazione. Ciò è particolarmente importante poiché le versioni AlmaLinux 8.10 e 9.4 sono dotate di supporto per hardware più datato. Ciò include il supporto per 150 dispositivi di archiviazione e di rete precedentemente disabilitati nelle distribuzioni Red Hat.

AlmaLinux: Una nuova patch per il pacchetto glibc

Il progetto ELevate integra gli aggiornamenti al progetto Leapp open source di Red Hat e alla libreria dati leapp-data. Questi componenti facilitano gli aggiornamenti locali senza soluzione di continuità dalle vecchie distribuzioni Linux della famiglia RHEL a quelle contemporanee. Gli script Leapp e leapp-data sono aperti ai contributi della community e sono ospitati sul progetto AlmaLinux GitHub. La community di AlmaLinux partecipa attivamente allo sviluppo, alla documentazione, ai test e al supporto del progetto ELevate, assicurandone il continuo successo.

Pensando alla sicurezza e alla stabilità, AlmaLinux ha anche appena rilasciato una patch per il pacchetto glibc. Questa causava l’arresto anomalo dell’applicazione software di animazione 3D Houdini. Mentre il problema è stato risolto in CentOS Stream 9, Red Hat deve ancora rilasciare la patch per RHEL. Quindi, gli sviluppatori di AlmaLinux hanno testato la patch e l’hanno rilasciata loro stessi. In futuro, AlmaLinux dovrebbe continuare a rilasciare nuovi aggiornamenti per migliorare l’esperienza degli utenti della famiglia RHEL.