Altcoin da tenere d'occhio prima della prossima corsa al rialzo

È difficile prevedere correttamente l’inizio della prossima corsa al rialzo. Nonostante una certa volatilità, ci sono chiari segnali che indicano che l’anno sarà un mercato rialzista, considerando la recente approvazione degli ETF di Bitcoin spot da parte della SEC statunitense e l’imminente halving del BTC a pochi mesi di distanza. Nonostante ciò, la cosa migliore che puoi fare è posizionarti prima della corsa: Polkadot (DOT), Chainlink (LINK) e InQubeta (QUBE) sono gli altcoin da tenere d’occhio.

InQubeta (QUBE): una criptovaluta emergente dal grande potenziale

InQubeta (QUBE) è una criptovaluta emergente e una prevendita consigliata per diversi motivi. Per cominciare, ha dei fondamenti solidi: un mix di AI e criptovalute. Inoltre, è una delle nuove ICO più promettenti, come dimostra l’incredibile capitale raccolto nei primi finanziamenti: 9,6 milioni di dollari e oltre.

Questa affascinante intersezione tra AI e criptovalute significa che InQubeta svolgerà un ruolo fondamentale nel rimodellare il mercato dell’AI in rapida ascesa con la tecnologia blockchain. Costruirà la prima piattaforma di crowdfunding basata sulle criptovalute per le startup tecnologiche di AI per risolvere la sfida della raccolta fondi nel settore.

Altrettanto importante è il suo marketplace NFT personalizzato, dove si svolgeranno tutte le attività di raccolta fondi e di investimento. Per raccogliere capitali, le startup tecnologiche devono semplicemente coniare le opportunità di investimento come NFT basati su azioni, che saranno poi offerti agli investitori sul marketplace. È qui che le cose si fanno interessanti. Questi NFT unici, che rappresentano quote di partecipazione in imprese di AI, saranno divisi in bit, fornendo così agli investitori un accesso democratizzato al fiorente mercato dell’AI.

La prevendita è attualmente nella fase 7 e si sta esaurendo rapidamente, con un token al prezzo di 0,0224 $. Se sei alla ricerca della migliore nuova criptovaluta in cui investire, InQubeta è un ottimo punto di partenza per la tua ricerca. Secondo gli analisti, dopo il lancio la quotazione salirà di 70x: un investimento davvero interessante.

Polkadot (DOT): domanda in aumento e potenziale di crescita sbalorditivo

Polkadot (DOT) è tra i migliori altcoin sul mercato ed è un token fondamentalmente forte. Svolge un ruolo chiave nello spazio blockchain e affronta un punto critico: l’interoperabilità. Essendo un protocollo multi-catena, DOT facilita il trasferimento di dati o asset da una catena all’altra, permettendo così alle blockchain di essere interoperabili tra loro.

Alla luce di quanto detto, i solidi fondamentali di Polkadot la rendono una delle migliori criptovalute in cui investire. L’aumento della domanda della sua soluzione – che si prevede aumenterà in futuro – e la conseguente impennata della domanda di token rendono DOT una buona criptovaluta da acquistare in vista della corsa al rialzo.

Secondo le previsioni degli esperti, la corsa del Polkadot nel 2024 – un potenziale mercato rialzista – sarebbe da record. Per non perdere l’occasione, puoi aggiungerne un po’ al tuo portafoglio per cavalcare l’enorme onda al rialzo.

Chainlink (LINK): un token da non perdere

Il mercato delle criptovalute è in fermento ultimamente, dal recente airdrop di DYM – uno dei più grandi di quest’anno – a Wormhole mostrando uno snapshot di un airdrop imminente. In mezzo a tutto questo, Chainlink (LINK) è riuscita a rimanere sotto i riflettori grazie alla sua crescita esplosiva.

La sua notevole prestazione ha attirato l’attenzione di investitori e trader, con l’obiettivo di superare il massimo storico (ATH). Considerando che è scesa del 60% rispetto al suo picco, Chainlink ha un enorme margine di crescita, che la posiziona come una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Considerato il mercato rialzista che dovrebbe entrare a pieno regime a breve, Chainlink è tra i migliori altcoin da tenere d’occhio per la sua crescita esplosiva. Si tratta quindi di un token da non perdere.

Conclusione

Il prossimo mercato rialzista è a portata di mano: Chainlink, Polkadot e InQubeta sono investimenti da non perdere. Pronti a esplodere, questi sono altcoin da tenere d’occhio e su cui posizionarsi. Se vuoi diventare uno dei primi utilizzatori di QUBE e cavalcare l’onda rialzista, clicca sul link qui sotto.

