Altoparlante Bluetooth con suono a 360°, ti stupisce in 17 ore (-23%)

Un prodottino di nicchia ma che ne vale totalmente la pena. Se vuoi un altoparlante Bluetooth da portare a spasso, di cui non fare mai a meno e che ti offra la certezza di un suono che non sia distorto ma anzi, una volta cliccato play diventa un’esperienza, eccoti Ultimate Ears EPICBOOM. Puoi decidere di acquistarlo a soli 307€ su Amazon, lo sconto del 23% ti regala un bel risparmio per questo pezzo da lode.

Ultimate Ears EPICBOOM, perché scegliere questo altoparlante Bluetooth?

Non è uno di quei prodotti da qualche decina di euro che sì, fa il suo lavoro ma ti lascia un po’ a bocca asciutta. Ultimate Ears EPICBOOM è un altoparlante Bluetooth di qualità elevata che riesce a trasmettere ogni vibrazione dei tuoi brani preferiti in modo fenomenale. La cosa bella è che è piccolissimo ma non scende a compromessi: sta nel palmo di una mano ed è facile da avere sempre dietro.

A questo punto ti faccio sapere che è impermeabile per metterlo alla prova in bagno, al mare e durante le tue avventure. Intanto della batteria non devi preoccuparti viste le 17 ore di autonomia con una sola carica. E se hai paura che da lontano il telefono perda la connessione, fai affidamento su un raggio d’azione da 55 metri.

Ultimate Ears EPICBOOM è un dispositivo gioiello. Non per nulla è un investimento ma con la sua cassa a 360° e un EQ adattivo, riesce a restituire un suono che è dinamico, potente e ad alta fedeltà per l’esperienza massima.

A soli 307€ su Amazon, l’altoparlante Bluetooth Ultimate Ears EPICBOOM è un piccolo tesoro da non farsi scappare. Collegati in pagina per approfittare di questo sconto del 23% con un click veloce.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.