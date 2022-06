Altoparlanti universali entry level di qualità? Gli Amazon Basics a 12€

Se utilizziamo il computer per lavorare o studiare e vogliamo nel frattempo ascoltare un po’ di musica in sottofondo non abbiamo bisogno di un sistema dolby surround. Sono solo necessari due altoparlanti universali che riproducano il suono.

Perciò se non hai grandi pretese e vuoi avere un ottimo prodotto risparmiando, ti consigliamo di acquistare gli Speaker Amazon Basics in offerta a soli 12,77 euro, invece di 17,96 euro. Godono della spedizione Prime, quindi gratuita e in un giorno.

Anche se stiamo parlando di altoparlanti entry level, la loro qualità è comunque interessante. Trasforma con pochi euro il tuo computer in un buon sistema audio. Scegli questi speaker USB di Amazon Basics. Potrai sempre collegare un paio di auricolari al connettore jack da 3,5 mm, presente sulla parte frontale, per non disturbare nessuno.

Altoparlanti per tutti grazie agli speaker Amazon Basics

Amazon Basics sono altoparlanti universali che possono essere collegati non solo a computer, ma anche a smartphone e tablet. Potrai amplificare il suono del tuo Samsung, iPhone, Xiaomi. E non è tutto. Potrai anche collegarli a Kindle o a un lettore MP3.

Grazie al loro design minimal si adattano a qualsiasi arredamento ed essendo compatti non occuperanno molto spazio sulla tua scrivania. Grazie all’alimentazione tramite cavo USB potrai portarli sempre con te e collegarli direttamente al tuo dispositivo.

In questo modo ascolterai la tua musica preferita anche in movimento o a una festa in spiaggia. Inoltre, il loro funzionamento è molto semplice. Con un unico tasto potrai accenderli e regolare il volume secondo i tuoi gusti.

Il loro giusto peso le rende particolarmente stabili su qualsiasi piano di appoggio. La qualità delle componenti garantisce un suono cristallino sia tramite gli altoparlanti che a cuffie collegate. Il rapporto qualità-prezzo è perfetto.

Afferra al volo questa offerta prima che termini lasciandoti a bocca asciutta. Goditi un suono senza compromessi con gli Altoparlanti Universali Amazon Basics a soli 12,77 euro, invece di 17,96 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.