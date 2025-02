Un altro canale Rai passa all'alta definizione sul digitale terrestre

Il panorama digitale terrestre italiano è in continuo divenire, con aggiornamenti e modifiche quasi ogni giorno. In queste ultime ore è stato un altro canale della Rai a passare all’alta definizione (HD). Questa notizia evidenzia come le emittenti siano proiettate verso il nuovo standard trasmissivo DVB-T2, attualmente attivo solo per alcuni canali, ma che a breve dovrà comprenderli tutti.

Ad aver migliorato la qualità delle sue trasmissioni è il canale regionale Rai 3 TGR Veneto, disponibile su Rai Mux MR 6, il multiplex dedicato a questa serie di canali regionali. Prima di questa modifica l’emittente trasmetteva in qualità standard (SD) a bassa risoluzione. Attualmente, invece, trasmette in alta qualità (HD) con risoluzione massima a 1280 x 720 pixel.

Rai 3 TGR Veneto ora è identificato durante le trasmissioni con il nome Rai 3 TGR Veneto HD, a indicare proprio il recente aggiornamento in merito allo standard trasmissivo adottato. Non è il primo canale del digitale terrestre a passare all’HD e non sarà di certo l’ultimo. Questo indica come la piattaforma DTT italiana sia ancora in progressivo aggiornamento.

Digitale Terrestre: come ricevere Rai 3 TGR Veneto HD

Se abiti nella zona definita per la ricezione del canale Rai 3 TGR Veneto HD allora è disponibile all’LCN 805 del digitale terrestre, ora in alta definizione. Solitamente non è necessario intervenire manualmente se in possesso di un televisore o un decoder di ultima generazione. Infatti, è la risintonizzazione automatica a pensarci, provvedendo l’aggiornamento a ogni modifica rilevata.

Di contro, se stai riscontrando problemi nella ricezione del canale in questione, il nostro consiglio è quello di avviare una ricerca automatica dei canali. Questo procedimento, della durata di alcuni minuti e completamente automatizzato, ricerca ex novo tutti i canali disponibili nella tua zona e te li ripropone aggiornati alla ultime frequenze e con le ultime modifiche.

Diverso, se hai un televisore compatibile con la tecnologia HbbTV del digitale terrestre. In questo caso, Rai 3 TGR Veneto HD è possibile selezionarlo anche se fisicamente non ti trovi nella zona di trasmissione dedicata. Questo perché grazie alla trasmissione ibrida, su Rai 3, all’inizio delle trasmissioni regionali, verrà trasmesso questo canale in streaming tramite connessione internet.