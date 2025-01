Un altro colosso bancario fornirà servizi di trading di criptovalute

Garanti BBVA, la seconda banca più grande della Turchia, con partecipazione spagnola, si sta preparando a fare un ulteriore passo avanti nel mondo degli asset digitali. Si tratta dell’ennesimo colosso bancario che fornirà servizi di trading di criptovalute ai propri clienti. Questa decisione arriva dopo aver lanciato con successo il servizio di custodia crypto all’inizio del 2024.

L’espansione decisa da questo istituto bancario riflette una tendenza crescente nel settore bancario tradizionale che sta progressivamente abbracciando le tecnologie blockchain e gli asset digitali. La banca turca, che fa parte del Gruppo Spagnolo BBVA, ha iniziato il suo percorso crypto offrendo inizialmente, attraverso la sua piattaforma mobile Garanti BBVA Crypto, la custodia di:

Bitcoin (BTC);

Ethereum (ETH);

USD Coin (USDC).

Servizi di trading di criptovalute: Garanti BBVA pronta al lancio

Çağrı Süzer, Vice Presidente Esecutivo di Garanti BBVA e Presidente del Consiglio di Amministrazione di BBVA Digital Assets, ha spiegato che tutto è pronto per il lancio di servizi di trading di criptovalute per i clienti: “Abbiamo iniziato fornendo servizi per BTC, ETH e USDC, ma continueremo a crescere aggiungendo nuovi asset e ampliando la nostra infrastruttura di servizi in futuro”.

Questa decisione potrebbe avere un impatto significativo sul mercato crypto sia turco che spagnolo e potenzialmente influenzare altre istituzioni finanziarie dei due paesi. Ricordiamo che la Turchia si sta affermando come un hub importante per l’adozione di criptovalute e bitcoin. La percentuale di transazioni crypto di livello professionali si attesta al 43,2% nella regione MENA.

Alfonso Gómez, CEO di BBVA Svizzera, ha sottolineato l’importanza del ruolo delle banche tradizionali nel settore crypto: “Le banche portano forza e sicurezza ai servizi di asset crypto“. Quindi, inserire servizi di trading di crypto nel sistema bancario tradizionale rappresenta un ulteriore passo importante per questo colosso.

Garanti BBVA Kripto, la piattaforma di custodia di asset digitali gestita da Garanti BBVA, utilizzerà come centro di esecuzione del trading della banca Bit2Me, un exchange di criptovalute fondato in Spagna nel 2024. Abel Peña, responsabile vendite della piattaforma, ha dichiarato ai colleghi di CoinDesk:

Credo che nel 2025 vedremo così tante banche in tutta Europa offrire ai propri utenti il ​​trading spot di criptovalute. Siamo in stretto contatto con oltre 50 istituti finanziari, con banche in tutta Europa e a livello internazionale, e inizieranno a lanciare i loro servizi nel primo trimestre del 2025

In conclusione, secondo i maggiori esperti di questo mercato, l’iniziativa di Garanti BBVA di offrire servizi di trading di criptovalute è un importante passo avanti nell’integrazione degli asset digitali nel sistema bancario tradizionale.