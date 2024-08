Amarok 3.1 rilasciato con plugin Last.fm aggiornato e molto altro

Amarok 3.1 è stato appena rilasciato in via ufficiale. La nuova versione di questo lettore musicale open source per Linux porta avanti il ​​lavoro sul porting Qt 6/KDE Frameworks 6 e introduce diversi miglioramenti. Arrivato poco più di tre mesi dopo Amarok 3.0, il nuovo Amarok 3.1 include una nuova versione dell’applet contestuale Last.fm Similar Artists che funziona con la serie Amarok 3.x. Inoltre, aggiunge un plugin Last.fm aggiornato che utilizza un metodo di autenticazione basato su token e notifica agli utenti gli errori della chiave di sessione. Amarok 3.1 introduce anche la possibilità di ricordare il provider di destinazione precedente quando si salva una playlist. Tra l’altro, aggiorna la finestra di dialogo Informazioni e aggiunge la possibilità di ordinare il menu breadcrumb della playlist in base ai nomi localizzati.

Amarok 3.1: i bug risolti in questa versione

Questa versione disabilita la riproduzione senza pause quando ReplayGain è attivo e la traccia successiva non è dello stesso album. Ciò per evitare picchi di volume dovuti a un ritardo nell’applicazione di ReplayGain. Inoltre, mostra le azioni del provider di podcast per le categorie di podcast non vuote. Sono inoltre presenti varie correzioni per migliorare il salvataggio e il ripristino della coda della playlist all’uscita o al riavvio, il riordino del menu dell’icona della barra delle applicazioni, l’errato apparente avanzamento zero delle tracce sui cambi di traccia, il pulsante “salva playlist” nei controlli della playlist e gli arresti anomali correlati al threading in Cover Manager.

Amarok 3.1 risolve un problema per cui più istanze di servizi web apparivano nel menu Internet dopo aver salvato la configurazione del plugin. L’aggiornamento risolve un problema che causava la visualizzazione di falsi suggerimenti visivi di riordino in una playlist ordinata. Inoltre, risolve il salvataggio e il caricamento di vari formati di file di playlist e corregge vari bug dell’interfaccia utente e della compilazione. Questa versione è stata basata su KDE Frameworks 5.89. Come accennato, gli sviluppatori stanno ancora lavorando per portare Amarok sulle suite open source Qt 6 e KDE Frameworks 6. Per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questa versione è possibile consultare il changelog completo sul sito ufficiale KDE.