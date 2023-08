Amazfit Bip 5 ufficiale: smartband economica dallo schermo gigante

Il mercato delle smartband si arricchisce con un nuovo modello di fascia media particolarmente intrigante, caratterizzato da un formato più vicino a uno smartwatch, ma dotato di funzionalità ibride. Si tratta di Amazfit Bip 5, dal design minimal, semplice e funzionale. Andiamo a vedere le sue caratteristiche tecniche e il prezzo di lancio in Italia.

Amazfit Bip 5 arriva in Italia

Il wearable in questione si presenta anzitutto con un display ampio e luminoso, dalla diagonale pari a 1,91 pollici: è il pannello più grande dell’intera linea Amazfit! Ad accompagnarlo sono un microfono e gli speaker integrati: con questa soluzione è possibile rispondere alle chiamate in arrivo su telefono – a patto che sia collegato via Bluetooth, naturalmente – e richiedere informazioni all’assistente vocale Amazon Alexa, integrato già nel dispositivo.

Amazfit Bip 5 arriva con sistema operativo proprietario Zepp OS 2.0, dotato di oltre 70 quadranti personalizzabili e 70 applicazioni. Tra i sensori in dotazione figurano il cardiofrequenzimetro, il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue e il rilevamento automatico per sette tipologie di allenamento sportivo, per non parlare di un pacchetto di opzioni per l’attività fisica molto più ricco rispetto alla generazione precedente.

Insomma, è uno smartwatch/smartband completo, disponibile anche in Italia sin dalle prime ore successive al lancio. Il prezzo? 89,90 euro sul sito ufficiale, su Aliexpress e sulle principali piattaforme di e-commerce. È disponibile nelle colorazioni Cream White, Pastel Pink e Soft Black.

