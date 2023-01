Amazfit GTS 2 Mini deve essere tuo: coupon spaziale su Amazon

Amazfit GTS 2 Mini è l’occasione Amazon di oggi. Applica il Coupon 22%, visibile alla pagina dell’articolo, e acquista questo smartwatch completo a soli 70 euro, anziché 89,90 euro. Si tratta di un’opportunità estremamente golosa se stai cercando una valida alternativa economica, ma prestante ad Apple Watch. Grazie alle 68 modalità sportive incluse potrai allenarti senza problemi, sicuro che tutti i dati saranno registrati per informati dei tuoi progressi.

Impermeabile all’acqua, lo puoi portare sempre con te sia sotto la doccia che in piscina o al mare. Resistente a 5 ATM non teme nemmeno qualche immersione sott’acqua. Inoltre, un altro importante vantaggio per la comodità della tua vita è che ha Alexa integrata. Perciò il tuo Assistente Vocale Intelligente è sempre con te, pronto ad aiutarti. Scopri tutte le altre funzionalità che questo smartwatch include nella sua resistente cassa.

Amazfit GTS 2: un compagno leale per la tua salute

Amazfit GTS 2 a soli 70 euro è un vero affare. Scegliere questo smartwatch significa adottare un compagno leale per la propria salute. Monitora 24 ore su 24 la tua frequenza cardiaca e scopri se ci sono delle anomalie con gli avvisi sempre attivi. Inoltre, potrai anche tenere sotto controllo l’ossigenazione del sangue (SpO2) e il livello di stress. Ogni notte questo dispositivo analizza il tuo riposo indicandoti dati precisi sulla qualità del sonno.

La batteria dura circa 14 giorni dopo ogni ricarica e il GPS è ad alta precisione. Acquistalo subito a soli 70 euro, anziché 89,90 euro. Applica il Coupon 22% per ottenere questo sconto dedicato ai soli clienti Prime. Se ancora non lo sei iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.