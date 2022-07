Amazfit T-Rex 2 lanciato nello spazio

Per dimostrare l’elevata qualità costruttiva dello smartwatch, Amazfit ha lanciato il T-Rex 2 nello spazio. Il dispositivo ha raggiunto i 34,5 Km di altitudine con un pallone aerostatico, resistendo a temperature estreme, inferiori a quelle pubblicizzate dall’azienda statunitense. Il T-Rex 2 può essere acquistato sul sito ufficiale e su Amazon (durante il Prime Day potrebbero esserci interessanti offerte).

Amazfit T-Rex 2 vola nello spazio

Il T-Rex 2 è uno smartwatch rugged, come conferma il superamento di 15 test di livello militare. Amazfit afferma che l’orologio può funzionare con temperature comprese tra -40° C e +70°C. Può inoltre resistere all’umidità per 240 ore, al sale per 96 ore, all’acqua, al ghiaccio e agli urti, oltre a vibrazione, cadute e bassa pressione. In realtà, il lancio nello spazio ha dimostrato che il T-Rex 2 funziona anche ad una temperatura di -64° C.

Per tracciare il percorso seguito in volo è stato sfruttato il sistema di localizzazione integrato. Lo smartwatch può inoltre monitorare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca, il livello di stress e la qualità del sonno. Il T-Rex 2 riconosce automaticamente otto sport. Lo schermo AMOLED da 1,39 pollici ha una risoluzione di 454×454 pixel.

Queste sono le altre specifiche dello smartwatch: accelerometro, giroscopio, barometro, sensore di luce ambientale, connettività Bluetooth 5.0, batteria da 500 mAh con ricarica magnetica e autonomia fino a 58 ore. Il sistema operativo Zepp OS supporta le app di terze parti. Il T-Rex 2 può essere acquistato sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo di 229,90 euro.

