Amazon aggiunge nuove funzionalità ad Alexa

Amazon ha svelato ieri numerosi dispositivi, tra cui Echo Dot, Echo Studio, Echo Auto, Fire TV Cube, Halo Rise e Ring Spotlight Cam Pro. La caratteristiche comune è il supporto per Alexa. L’azienda di Seattle ha annunciato nuove funzionalità per l’assistente personale che semplificano diverse operazioni.

Tutte le nuove skill di Alexa

Alcune nuove funzionalità riguardano l’intrattenimento. I contenuti Fire TV saranno presto disponibili su Echo Show 15. Gli utenti potranno quindi usare i comandi vocali di Alexa per avviare la riproduzione di film e serie TV, come già avviene con i dispositivi Fire TV. Scegliendo invece i personaggi animati su un Echo Show, i più piccoli possono chiedere ad Alexa di creare una storia con immagini e musica.

Altre novità riguardano le esperienze personalizzate. Una funzionalità consente agli utenti con un profilo Alexa di ricevere risultati personalizzati per le azioni delle Routine. Ad esempio, pronunciando il comando “Alexa, buongiorno“, ogni utente ascolterà gli appuntamenti previsti dal suo calendario.

La funzionalità Weather Schedule Insights permette invece di integrare le previsione del tempo nel calendario. Con il comando “Alexa, registra una nota video” è possibile registrare un messaggio video da mostrare sullo schermo di un Echo Show o nell’app Alexa. La funzionalità Shop the Look consente di chiedere ad Alexa consigli sull’abbigliamento. Pronunciando il comando “Alexa, mostrami pantaloni verdi” si vedranno i prodotti sullo schermo di un Echo Show.

Molte novità riguardano la smart home. È possibile chiedere ad Alexa di accendere o spegnere un dispositivo ad uno specifico orario o dopo un certo intervallo di tempo (ad esempio “Alexa, spegni le luci tra 10 minuti“). Le Alexa Edge Extensions consentono invece di usare Echo Show 15 e Echo (4a generazione) come hub per i dispositivi Echo precedenti. Ad esempio, un Echo Dot può connettersi ad un Echo Show 15 per modificare il volume o controllare le luci, anche senza connessione Internet.

Gli utenti potranno vedere contemporaneamente su Echo Show 5 due feed delle videocamere di sorveglianza (quattro su altri Echo Show). Il Multiple Live Feed sarà disponibile entro fine anno. Una funzionalità specifica per non udenti (Mobile Call Captioning) consente di mostrare i sottotitoli in tempo reale durante una chiamata tramite l’app Alexa, come già avviene sugli Echo Show.