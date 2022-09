Amazon: Ring Spotlight Cam Pro e le novità Blink

L’evento organizzato da Amazon ha visto anche la presentazione di nuovi dispositivi per le linee Ring e Blink. Il gruppo di Seattle conferma così la volontà di offrire prodotti evoluti dedicati alla sorveglianza della casa, progettati in modo da far leva su algoritmi di intelligenza artificiale sempre più complessi.

La videocamera Ring Spotlight Cam Pro

La prima novità si chiama Ring Spotlight Cam Pro, disponibile nelle versioni Battery e Plug-in a seconda del metodo scelto per l’alimentazione. Garantiscono il supporto all’acquisizione video 1080p e HDR, con rilevazione del movimento 3D, vista dall’alto (per localizzare con precisione quando e in che punto è iniziato un evento di movimento), visione notturna e faretti LED integrati per l’illuminazione degli ambienti esterni.

Entrambi i modelli, Battery e Plug-in, sono già in preordine al prezzo di 229,99 euro. La consegna è prevista entro fine ottobre.

Blink Mini Pan Tilt e Blink Wired Floodlight Camera

Per quanto riguarda il marchio Blink, Amazon propone invece Blink Mini Pan Tilt (nell’immagine qui sotto a sinistra). Si tratta sostanzialmente di un accessorio, un supporto per la sua videocamera di sorveglianza che la può inclinare e ruotare, anche da remoto. Il lancio interesserà inizialmente gli Stati Uniti, al prezzo di 29,99 dollari (o 59,99 dollari in bundle con la videocamera).

Infine, Blink Wired Floodlight Camera (a destra) è progettata per offrire funzionalità avanzate come la rilevazione del movimento in aree specifiche e la possibilità di ricevere avvisi solo quando è identificata la presenza di una persona. A gestire il tutto il processore AZ2 Neural Edge che permette di eseguire le elaborazioni in locale. Non mancano poi due potenti faretti LED, il supporto alla risoluzione 1080p e un sistema di comunicazione audio bidirezionale. Anche in questo caso, debutterà prima negli USA al pezzo di 99,99 dollari.

Tra gli altri nuovi dispositivi annunciati figurano l’eBook reader Kindle Scribe con supporto alla scrittura, i modelli Echo inediti, la seconda generazione di Echo Auto, Halo Rise per il monitoraggio del sonno e Fire TV Omni QLED Series.