Amazon Black Friday: Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch a soli 13€

Giornata pesante al lavoro o a scuola? Sfogati con la tua Nintendo Switch giocando a Mortal Kombat 11 Standard Edition! Oggi costa niente su Amazon grazie al Black Friday. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 13,99€, invece di 29,99€. Un ottimo risparmio grazie a questo 53% di sconto.

Vivi un’esperienza di combattimento intensa e coinvolgente. Se sei un fan della serie o un nuovo giocatore, hai un’opportunità unica di goderti questo titolo in modalità portatile con la tua Nintendo Switch. La tua iscrizione a Prime ti regala anche la consegna gratuita a domicilio.

Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch: quando il gioco si fa duro

Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch mantiene le sue caratteristiche storiche di picchiaduro, ma con una grafica decisamente migliorata. Questa console portatile, che puoi però anche collegare al televisore, garantisce colori vividi e dettagli speciali. Acquista il gioco a soli 13,99€ grazie al Black Friday di Amazon.

Il suo punto di forza è il mantenimento dei 60 fps, essenziali per un picchiaduro frenetico. La fluidità è eccellente. Come per le altre piattaforme, anche la versione per Nintendo Switch include diverse modalità di gioco, una modalità storia coinvolgente, un roster completo di personaggi e un sistema di personalizzazione dei combattimenti.

Goditi Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch acquistandolo al miglior prezzo. Mettilo in carrello a soli 13,99€, invece di 29,99€.