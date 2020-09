Amazon annuncia le nuove Blink Outdoor

Che sia per monitorare l’ufficio da remoto, che sia per controllare l’ambiente domestico da smartphone o che sia per un semplice occhio vigile su ambienti cari, i nuovi Blink rappresentano il passo avanti di Amazon nel mondo della videosorveglianza. L’annuncio è passato in realtà quasi nascosto nel cumulo di annunci che Amazon ha diramato nelle ultime ore a seguito dell’esordio della nuova linea Echo e del nuovo Ring volante: un’evoluzione della generazione precedente, più che altro, per rendere la famiglia Blink all’altezza della sfida che da più parti viene avanzata verso un settore sempre più interessante per la sicurezza degli ambienti.

Nuova Blink Outoor

La novità è relativa in particolare alla Blink Outdoor, la telecamera Amazon connessa e pensata per l’esterno. Il nuovo modello è disponibile in un modello unico, ma con la possibilità di un acquisto multiplo per poter costruire sistemi di videosorveglianza avanzati e completi:

Amazon promette sul nuovo modello un sistema senza fili, con alimentazione a batteria per una visione giorno e notte della durata di circa 2 anno con 2 batterie AA al litio (“5.882 secondi di Live View, 43.200 secondi di registrazione attivata dal movimento e 4.788 secondi di comunicazione bidirezionale“). Resistente agli agenti atmosferici, rileva i movimenti ed avvia così la propria azione di monitoraggio. La configurazione è estremamente semplice, consente interazioni con audio bidirezionale e permette di salvare le immagini su cloud attraverso un piano di sottoscrizione (gratuito fino a marzo 2021).

Le immagini sono registrate in qualità HD 1080p (30 fotogrammi al secondo) ed il device è garantito per una piena resistenza agli agenti atmosferici. Grazie alle riprese con infrarossi, il servizio è garantito anche in orario notturno e con complesse condizioni di luminosità.

Le nuove Blink Outdoor saranno disponibili per la consegna a partire dal 22 ottobre, ma possono essere immediatamente preordinate per potersele accaparrare senza incappare nei possibili colli di bottiglia delle spedizioni di fine anno (quando tra Prime Day e Black Friday si potrà incorrere in eventuali problemi di approvvigionamento).