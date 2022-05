Amazon: Chiavetta USB da 100 Mbs 2 in 1 USB e USB Type C

Lexar JumpDrive E32c è una pratica Chiavetta USB in metallo che offre un’archiviazione da 128GB. Super resistente, la velocità di lettura è fino a 100 Mbs. La sua particolarità è che si propone in una soluzione 2 in 1. Infatti, da una parte è dotata di un connettore USB Type A, mentre dall’altra di un connettore USB Type C. La trovi su Amazon in super offerta.

Mettila nel carrello a soli 22,09 euro, invece di 25,99 euro. Questa pratica Chiavetta USB è un vero affare non solo nel prezzo molto competitivo, ma anche per la sua qualità. Leggera e versatile, può essere tranquillamente portata ovunque come un comodo portachiavi, dato le sue dimensioni ridotte.

Non ti deluderà mai. Durevole e affidabile ha un design davvero elegante che nasconde prestazioni eccezionali. Potrai utilizzare Lexar JumpDrive E32c per portare con te i tuoi dati importanti, oppure sempre collegata a un dispositivo per avere uno spazio di archiviazione in più.

Inoltre, questo articolo, che gode dei servizi Prime di Amazon, è coperto da una garanzia di ben 2 anni. Infatti, il produttore sottopone a test approfonditi tutti i suoi articoli nei Lexar Quality Labs prima di metterli in vendita.

Amazon: Lexar JumpDrive E32c è compatibile, efficiente e affidabile

Con Lexar JumpDrive E32c avrai sempre con te tutti i contenuti multimediali indispensabili. Questo prodotto, in offerta su Amazon a soli 22,09 euro, offre una qualità davvero superlativa a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Non solo è compatibile con tutti i dispositivi che hanno una porta USB Type A e USB Type C, ma è anche efficiente vista la velocità di trasmissione dati fino a 100 Mbs e affidabile perché testata regolarmente.

Il piccolo anello posto sulla parte superiore è stato realizzato appositamente per trasformarla in un pratico portachiavi. Potrai portarla sempre con te e archiviare foto, video, filmati, documenti, musica, programmi e tanto altro.

Potrai trasferire velocemente tutti questi contenuti da/a PC, Tablet, Smartphone, Mac e altri dispositivi e tutto questo a un prezzo fantastico. Acquista Lexar JumpDrive E32c da 128GB a soli 22,09 euro, invece di 25,99 euro. È un’offerta che trovi solo online sullo store di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.