Amazon chiude Inspire, il feed in stile TikTok per lo shopping

Addio “Inspire“, il feed in stile TikTok che Amazon aveva lanciato per scoprire nuovi prodotti. Il colosso dell’e-commerce ha deciso di chiudere questa funzione, che permetteva agli utenti di trovare idee per gli acquisti attraverso video e foto creati da influencer, brand e altri clienti.

Dopo appena tre anni di vita, “Inspire” va in pensione. Una breve parentesi nel tentativo di Amazon di cavalcare l’onda dei social commerce. Una possibile ragione della chiusura potrebbe essere la scarsa adesione dei creator. Probabilmente guadagnavano di più su altre piattaforme e quindi non erano invogliati a pubblicare contenuti sulla piattaforma di Amazon.

Amazon stacca la spina a “Inspire”, il suo clone di TikTok

La mossa di Amazon arriva in un momento particolare. TikTok, a cui “Inspire” si ispirava, sta vivendo un momento di incertezza negli Stati Uniti. Proprio ora che i TikToker americani rischiano di perdere la loro piattaforma preferita per le recensioni di prodotti, Amazon avrebbe potuto approfittarne. E invece no, ha preferito staccare la spina.

In realtà, Amazon ha già trovato altri canali social su cui puntare… A novembre 2023, ha stretto una partnership con Instagram per facilitare gli acquisti direttamente nell’app di Meta. Più o meno nello stesso periodo, si è alleata anche con Snap per permettere agli utenti di comprare i suoi prodotti dalle pubblicità social.

Le alternative per trovare ispirazione su Amazon

Amazon non ha fornito ulteriori spiegazioni sulla chiusura di “Inspire”, ma ha sottolineato che i clienti possono ancora trovare ispirazione in altri modi. Ad esempio attraverso le vetrine dei creator, le collezioni curate e altro ancora. Ha anche menzionato le sue nuove funzioni di intelligenza artificiale. L’anno scorso, infatti, ha lanciato l’assistente AI per lo shopping Rufus.

Da notare che Amazon sta testando una nuova funzione che reindirizza gli utenti verso i siti web di altri marchi se cercano un prodotto non disponibile. Sembra proprio che il gigante dell’e-commerce stia cambiando rotta: invece di tenersi tutto per sé, ora punta a fare squadra con altre piattaforme e, sorprendentemente, apre le porte anche a chi fino a ieri considerava un rivale.