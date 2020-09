Amazon apre il deposito di smistamento a Mezzate

Come anticipato a inizio giugno, ha preso il via l’attività del deposito di smistamento realizzato da Amazon a Mezzate, frazione del comune di Peschiera Borromeo (MI). Un ennesimo snodo per la rete logistica gestita dal gruppo in Italia che andrà a migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti soprattutto nelle province di Milano (zona sud-est), Lodi e Cremona.

Amazon, deposito Mezzate: 11.000 metri quadrati e nuovi posti di lavoro

La struttura sorge su un’area di circa 11.000 metri quadrati. Si prevede che entro i prossimi anni creerà numerosi nuovi posti di lavoro: 30 a tempo indeterminato per gli operatori di magazzino e 70 autisti assunti dalle aziende esterne che forniscono i servizi di consegna.

La fase di rinnovamento dell’edificio ha permesso la sostituzione degli impianti preesistenti nel nome della sostenibilità: pompe di calore elettriche hanno rimpiazzato apparecchiature alimentate a gas, per la rete sono stati utilizzati cavi a emissione ridotta e luci LED per l’illuminazione. Ancora, il risparmio energetico verrà gestito in modo intelligente da un BMS (Building Management System). Accorgimenti in linea con la l’iniziativa Climate Pledge promossa dal gruppo. Questo il commento di Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia.

Il nuovo deposito di Mezzate rafforza ulteriormente la nostra rete logistica in Lombardia, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che

vendono i loro prodotti su Amazon. Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di questo magazzino dal punto di vista della sostenibilità: questo centro, realizzato con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, rappresenta una dimostrazione ulteriore dell’impegno di Amazon che tutti i giorni lavora per soddisfare le richieste dei clienti costruendo una rete logistica sempre più innovativa e sostenibile.

Una curiosità: il primo prodotto consegnato dal deposito di Mezzate è stato un cavo micro-HDMI ad alta velocità della linea Amazon Basics.