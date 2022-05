Amazon: due Cavi di Ricarica 3 in 1 con avvolgicavo a un prezzo favoloso

Amazon è uno store davvero sorprendente dove si può trovare di tutto. Dagli oggetti più funzionali a quelli più strani. Tra l’altro, sottoscrivendo il servizio Prime, più di 2 milioni di articoli vengono consegnati gratuitamente in soli 1/2 giorni.

Oggi abbiamo trovato uno degli oggetti più intelligenti e comodi mai visti. La qualità è davvero sorprendente e la funzionalità lo è ancora di più. Stiamo parlando del Cavo di Ricarica 3 in 1 con avvolgicavo. 2 pezzi li acquisti a soli 8,99 euro.

Si tratta di uno strumento molto pratico quando si hanno in casa più dispositivi differenti da ricaricare. Inoltre, essendo retrattile, questo cavo si avvolge automaticamente all’interno di una comoda e pratica bussola in ABS.

Questo cavo, in offerta su Amazon, essendo piatto e non tondo, non si incastrerà nel meccanismo durante l’avvolgimento. Questo non solo manterrà ordinate le vostre superfici una volta che non dovrete più ricaricare il vostro device, ma si resisterà per molto tempo contro l’usura.

Amazon: 2 Cavi di Ricarica 3 in 1 pratici e indistruttibili

La particolarità di questi 2 Cavi di Ricarica 3 in 1, in offerta a soli 8,99 euro su Amazon, è che offrono fino a 3 attacchi:

un connettore MicroUSB ;

; un connettore Type-C ;

; un connettore Lightning.

Alla sua estremità un connettore USB A 2.0 si adatterà a qualsiasi caricatore per smartphone o tablet.

Inoltre, il cavo madre permette la connessione di 3 dispositivi compatibili ai connettori contemporaneamente. La lunghezza dei 2 Cavi di ricarica 3 in 1 è di massimo 1 metro, con quattro diverse regolazioni disponibili.

Tra l’altro, in corrispondenza del connettore, il cavo è ancora più rinforzato per evitare spiacevoli rotture proprio nel punto dove gli altri sono più deboli e cedono spezzandosi. Attenzione però perché questi 2 cavi sono compatibili solo per la ricarica e non per il trasferimento dati.

Potrai utilizzarli a casa, in ufficio o in auto e, una volta ricaricato il tuo dispositivo, il cavo tornerà nel suo slot lasciando i tuoi spazi ordinati e puliti. Affrettati ad acquistare questi 2 Cavi di Ricarica 3 in 1 a soli 8,99 euro. È un prodotto fantastico che trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online.

