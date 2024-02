Amazon Echo Buds 2 a un PREZZO BOMBA: acquista gli auricolari al 48% in meno

Se credi che gli auricolari Apple AirPods Pro 2 al minimo storico su Amazon costino ancora troppo, non preoccuparti: sul sito di e-commerce puoi trovare anche altre ottime cuffie a prezzi speciali. Stiamo facendo riferimento, per l’esattezza, agli auricolari Amazon Echo Buds 2 in offerta al 48% in meno. Dotati di Alexa e con un design estremamente confortevole, sono perfetti per ogni caso d’uso: scoprili con noi!

Non perderti Amazon Echo Buds 2 a metà prezzo

Le cuffiette Bluetooth Amazon Echo Buds 2 rappresentano la seconda generazione del pratico device audio del colosso fondato da Jeff Bezos. Il design piccolo, resistente al sudore e pensato per mantenere gli auricolari saldi nell’orecchio ti consentiranno di sfruttarli anche durante l’attività fisica senza temere la loro caduta. Insomma, verrai sempre accompagnato da audio di alta qualità grazie al driver in dotazione e al supporto alla Cancellazione Attiva del Rumore.

Gli Echo Buds 2, insieme all’App Alexa, ti permettono di ascoltare in streaming musica, podcast e audiolibri: bastano poche domande e l’assistente vocale ti risponderà rapidamente con frasi o seguendo i tuoi ordini. Naturalmente, puoi anche disattivare i microfoni ed eliminare le registrazioni vocali di Alexa tutelando la tua privacy: basta accedere all’app e seguire i passaggi indicati!

Il prezzo attuale di questi auricolari è pari a 62,99 euro al posto di 119,99 euro, con consegna gratuita in un giorno e pagamento completabile comodamente in 5 rate senza interessi. Con l’acquisto di questo device Echo otterrai inoltre Audible gratis per 60 giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.