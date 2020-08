Echo Plus, prezzo dimezzato e un regalo incluso

L’offerta è di quelle irrinunciabili, con qualcosa di ulteriore per accendere anche la lampadina della curiosità. Per poche ore ancora, infatti, Amazon mette a disposizione un Echo Plus di seconda generazione al prezzo di appena 74,99 euro, consentendo così di accedere ad uno dei più apprezzati speaker made in Amazon con Alexa integrato.

Echo Plus, ecco l’offerta: -50% e un regalo

Echo Plus è un altoparlante intelligente che con il semplice comando “Alexa” viene attivato e può fornire informazioni, riprodurre musica (con ottima resa audio), appuntare eventi in agenda, interagire con la domotica di casa e altro ancora. Ampiamente noto dagli appassionati di Alexa, l’Echo Plus è tra i modelli che più ha consentito all’assistente Amazon di farsi conoscere ed il prezzo attuale è un ulteriore stimolo per coloro i quali vorrebbero un Echo in ogni camera (anche in ufficio ha la sua inevitabile utilità) per avere sempre i propri servizi a portata di voce.

L’offerta consta in una sforbiciata al prezzo di listino pari al 50%: sebbene da tempo ormai l’Echo Plus non fosse più distribuito a prezzo pieno, il valore attuale resta comunque di grande interesse. Ma per esaltarne il ruolo di hub per il controllo della casa, Amazon regala in bundle anche qualcosa di più: a piacimento è infatti possibile acquistare senza alcun costo aggiuntivo una lampadina intelligente Philips Hue. Una volta sincronizzati i due device, è sufficiente impartire l’apposito comando vocale per poter vedere la lampadina accendersi, spegnersi o calibrare l’intensità della propria luce.

Più che un bundle, questa offerta è una passeggiata nel mondo di Alexa e delle sue opportunità: un invito per tutti coloro i quali ancora non hanno ceduto alle lusinghe degli speaker intelligenti o che vorrebbero arricchire la propria dotazione già in essere.