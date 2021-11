Amazon Echo Show 10 partecipa alle conversazioni

Amazon ha annunciato un'interessante novità per Echo Show 10. Nelle prossime settimane sarà possibile avviare una conversazione con Alexa senza ripetere la “wake word”, ovvero la parola di attivazione. In questo modo si può avere un'interazione più naturale con il dispositivo. La funzionalità sfrutta la fotocamera dello smart display e l'intelligenza artificiale.

Conversation Mode per Echo Show 10

Conversation Mode era stata annunciata oltre un anno fa e ora debutta ufficialmente sullo smart display da 10 pollici. L'utente deve solo pronunciare la frase “Alexa, unisciti alla conversazione” per avviare l'interazione vocale tra il dispositivo e tutte le persone nella stanza che guardano verso lo schermo, senza la necessità di iniziare ogni frase con “Alexa“. Per disattivare la funzionalità è necessario invece pronunciare la frase “Alexa, lascia la conversazione“. In alternativa è possibile chiudere il microfono e/o la fotocamera.

La modalità viene automaticamente disattivata quando Alexa non rileva nessuna richiesta entro un breve periodo di tempo. L'attivazione del Conversation Mode viene indicata con un bordo blu sullo schermo, mentre una barra blu chiaro in basso indica che la richiesta viene inviata al cloud. Ovviamente le registrazioni vocali possono essere cancellate in qualsiasi momento.

L'intelligenza artificiale alla base della funzionalità sfrutta una combinazione di segnali visivi e acustici per consentire un'interazione più naturale. Amazon ha creato un modello che permette ad Echo Show 10 di individuare l'orientamento della testa dell'interlocutore. La fotocamera del dispositivo “capisce” quindi che l'utente guarda lo schermo.

Un simile modello è stato sviluppato per determinare se la richiesta vocale è indirizzata allo smart display e se una persona guarda lo schermo senza parlare. Alexa può quindi rilevare correttamente la voce e fermarsi quando viene interrotta. Altri miglioramenti verranno introdotti in futuro. Non è noto se la Conversation Mode arriverà sugli altri smart display. Echo Show 10 (terza generazione) può essere acquistato su Amazon a 249,99 euro.